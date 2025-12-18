بارش پس از عطش؛ وقتی کرمان دوباره نفس کشید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ باران آمده است؛ با همه خشونت و لطافتش. بامها و دشتهای کرمان را نوازش میکند و برف سپید، ارتفاعات استان را در آغوش گرفته است. این سامانه پس از سالها خشکسالی، لبخند را به چهره مردم بازگردانده؛ اما همزمان آزمونی سخت برای زندگی روزمره، راهها و سدهای تشنه استان بود.
هلیل دوباره جاری شد
رودخانه هلیل، شریان حیاتی جنوب استان، پس از سالها سکوت دوباره جان گرفت. آب جاری در دشتهای جیرفت و کهنوج، زمین خشکیده را نوازش میکند و امید را به دل کشاورزانی بازمیگرداند که سالها چشم به آسمان دوخته بودند. رواناب دوباره جاری شد و به باغها و زمینهای تشنه زندگی بخشید، درست همانطور که باران هر سال پاییز را نو میکند.
اشکهای آسمان و شادی زمین
بارشها گسترده و نقطهایاند؛ جنوب استان با باران شسته شد و حوزه ساردوئیه جیرفت، رابر، بافت و ... برف پاییزی را تجربه کرد. طبق گزارش هواشناسی استان کرمان تا پیش از ظهر ۲۶ آذر در شهر انار ۶.۱ میلیمتر بارش، کرمان ۲۰.۷، شهربابک ۲۷.۵، سیرجان ۴۵.۱، لاله زار ۴۱ میلیمتر، بافت ۶۳، بم ۲۲.۸، کهنوج ۴۴، زرند ۱۴، جیرفت ۸۵.۸، رفسنجان ۲۴.۹، بردسیر ۲۱.۴، جبالبارز ۱۰۶.۵، رابر ۴۸ و راین ۱۶.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.
همچنین در ساردوئیه جیرفت ۴۵.۱ میلیمتر، فاریاب ۱۱۴، کوهبنان ۲۰.۲، گلباف ۹.۶ و ماهان ۲۳.۴ میلیمتر بارندگی طی دو روز گذشته به ثبت رسیده است. این اعداد تنها آمار نیستند؛ نشانههایی از زنده شدن زمین و بازگشت امیدند.
سدها لبتر کردهاند
سدهای استان تشنهاند، اما باران آنها را لبتر کرده است. سد جیرفت از ورودی یک مترمکعب در ثانیه، به ۴۵ مترمکعب رسید و ذخیرهاش از ۷۰ به ۷۳ میلیون مترمکعب افزایش یافت. سد نسا با ورودی ۶۰ مترمکعب بر ثانیه، حجم ذخیره فعلی ۱۰ میلیون مترمکعب دارد و سد سیرجان نیم میلیون مترمکعب اضافه کرد و به حدود ۳ میلیون مترمکعب رسید. سدهای شهید سلیمانی بافت و شهیدان امیرتیموری رابر نیز از این بارشها بهره بردهاند. بارشها اثرگذارند، اما کافی برای پایان خشکسالی نیستند؛ سدها لبتر کردهاند، اما هنوز تشنهاند.
گردنه سر بیژن؛ برف و تلاش شبانه
در محور جیرفت_ساردوئیه_بافت، گردنه سر بیژن شاهد برف سنگین و توقف بیش از ۲۰۰ خودرو بود. شب سردی که با تلاش شبانهروزی راهداران پایان یافت. تاکنون بیش از هزار کیلومتر عملیات برفروبی و نمکپاشی انجام شده و ۱۵۰ نیروی راهداری در قالب ۲۱ تیم عملیاتی فعال هستند. مسیرهای فرعی کلکسورک، مظفرآباد، بیژنآباد و جادههای ارزوئیه_حاجیآباد و ارزوئیه_سیرجان به طور موقت مسدود شدند. در برخی نقاط طوفان باعث خسارات محدود شد؛ از جمله قطع راههای روستایی باغبرج و مسیر ارتباطی زرگرها در ارزوئیه.
مسیرهای باز و بسته؛ چالش رودخانهها
هماکنون تمامی محورهای اصلی باز هستند و تردد جریان دارد، اما سه محور فرعی کلکسورک، مظفرآباد و بیژنآباد در محل آبنماها بهطور موقت مسدود شدهاند. جادههای ارزوئیه_حاجیآباد و ارزوئیه_سیرجان نیز به دلیل طغیان رودخانههای سهراهی وکیلآباد و شکرآب تا اطلاع ثانوی بسته ماندهاند. رودخانههایی که پس از سالها خشکسالی، با خروش و غرور دوباره جان گرفتهاند و زمین را به رقص آوردهاند.
طوفان و آسیب محدود؛ طبیعت خروشید
طوفان در منطقه کروچان جازموریان، دوربینهای روستایی را از مدار خارج کرد و در ارزوئیه، راه روستایی باغبرج و مسیر ارتباطی زرگرها به شهر قطع شد. این رخدادها، هرچند محدود، یادآور قدرت طبیعتاند؛ اینکه باران و باد، هم نعمتاند و هم هشدار.
امداد و آمادهباش؛ مدیریت در عمل
با صدور هشدار قرمز هواشناسی، تمامی دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی در آمادهباش کامل قرار گرفتند. لغو مرخصیها، تعطیلی مدارس و حضور شبانهروزی نیروهای امدادی، سبب شد سامانه بارشی تاکنون بدون حادثه جدی و تلفات جانی سپری شود. بیش از ۱۴۰۰ نفر در ۱۲ شهرستان امدادرسانی شدند و ۳۷۶ خودرو گرفتار در برف و کولاک رهاسازی شد.
موج دوم بارشها؛ هشدار زیر آسمان ابری
سامانه جدید بارشی از روزهای آینده وارد استان میشود: شمال و ارتفاعات برف، جنوب استان باران خواهد داشت. کارشناسان هشدار میدهند که یخزدگی جادهها، تشدید سرما و آسیب احتمالی به گلخانهها و زمینهای کشاورزی، چالشهای پیشرو هستند. مردم و بهرهبرداران توصیه شدهاند از اتراق در حریم رودخانهها، چرای دام در مسیر مسیلها و سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
نغمه باران و هشدار طبیعت
زمین کرمان پس از سالها خشکی، دوباره نفس کشیده است؛ رودخانهها جاری شدند، گردنهها سفید پوش شد و انسانها و نیروهای امدادی، با تلاش و دلسوزی، پل ارتباطی میان مردم و زمین را حفظ کردند. اما این بارشها تنها یک آغازند، نه پایان خشکسالی. سدها لبتر کردهاند، اما هنوز تشنهاند و باران، با همه زیباییاش، یادآور هشدار طبیعت است: تنها با مدیریت هوشمند منابع، آمادگی زیرساختها و همزیستی با زمین میتوان از هر نعمت، بیشترین بهره را برد و هر بحران را به فرصتی برای زندگی بدل کرد.