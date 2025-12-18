دقایقی پیش رئیس جمهور در سفری یک روزه وارد خراسان جنوبی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی – صبح امروز پزشکیان رئیس جمهور از طریق فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند وارد خراسان جنوبی شد.

تعدادی از وزرا نیز رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند.

این سفر شانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور است که به مقصد خراسان جنوبی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید

رئیس جمهور در بدو ورود به استان به مقام شامخ شهدا ادای احترام می‌کند و پس از آن با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار می‌کند.

نشست با فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر، بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های استان، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نشست با مسئولان ارشد و نمایندگان استان از برنامه‌های پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی است.

سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی یک روزه خواهد بود.

برچسب ها: رئیس جمهور ، سفر استانی
خبرهای مرتبط
نماینده مجلس:
زعفران کاران محصولشان را زود به فروش نرسانند/ پیگیری برای شناسنامه دار کردن طلای سرخ
وضعیت مسکن و زیرساخت‌های بیرجند روی میز فرماندار
از تقدیر از واحد نمونه غذایی تا تسهیل صدور پروانه زعفران و نظارت بر وسایل پارکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
به‌دنبال درگیری با کسی نیستیم/ ماهانه ۸ میلیون تومان به هر باک بنزین یارانه می‌دهیم
گسترده شدن چتر رحمت الهی بر سر مردم خراسان جنوبی + تصاویر و فیلم
از رتبه دوم خراسان جنوبی در معادن طلا تا تکمیل دوبانده شدن جاده بیرجند - قاین
رئیس جمهور وارد خراسان جنوبی شد
از قبوض جدید گاز تا ضرورت صرفه جویی
حذف هر اندیشه و گروهی از دست رفتن سرمایه است
مصمم هستیم راه آهن خراسان جنوبی را به سرعت راه اندازی کنیم
آخرین اخبار
حذف هر اندیشه و گروهی از دست رفتن سرمایه است
مصمم هستیم راه آهن خراسان جنوبی را به سرعت راه اندازی کنیم
به‌دنبال درگیری با کسی نیستیم/ ماهانه ۸ میلیون تومان به هر باک بنزین یارانه می‌دهیم
از قبوض جدید گاز تا ضرورت صرفه جویی
گسترده شدن چتر رحمت الهی بر سر مردم خراسان جنوبی + تصاویر و فیلم
رئیس جمهور وارد خراسان جنوبی شد
از رتبه دوم خراسان جنوبی در معادن طلا تا تکمیل دوبانده شدن جاده بیرجند - قاین