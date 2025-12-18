دقایقی پیش رئیس جمهور در سفری یک روزه وارد خراسان جنوبی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی – صبح امروز پزشکیان رئیس جمهور از طریق فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند وارد خراسان جنوبی شد.
تعدادی از وزرا نیز رئیس جمهور را در این سفر همراهی میکنند.
این سفر شانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور است که به مقصد خراسان جنوبی انجام میشود.
رئیس جمهور در بدو ورود به استان به مقام شامخ شهدا ادای احترام میکند و پس از آن با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان دیدار میکند.
نشست با فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر، بازدید از نمایشگاه توانمندیهای استان، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نشست با مسئولان ارشد و نمایندگان استان از برنامههای پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی است.
سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی یک روزه خواهد بود.