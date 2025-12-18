مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به پیش‌بینی تشدید بارندگی‌ها از امشب، از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان تا روز شنبه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ غلامرضا نژادخالقی صبح امروز ۲۷ آذرماه، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت : از ساعات اولیه امشب (پنج‌شنبه) شدت بارندگی‌ها افزایش می‌یابد و این شرایط در روز جمعه نیز تداوم خواهد داشت.

وی افزود: فرمانداران به‌صورت میدانی و شخصی از سیل‌بندها، مسیل‌ها و راه‌های مواصلاتی بازدید کنند.

نژاد خالقی گفت: با توجه به احتمال بارش‌های ناگهانی و شدید، خطر جاری‌شدن روان‌آب و طغیان مسیل‌ها وجود دارد.

شهروندان از سفر‌های غیرضروری پرهیز و در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیرچرخ، سوخت کافی و مواد غذایی ضروری الزامی است.

جابه‌جایی عشایر ساکن در مناطق پرخطر باید در اسرع وقت انجام شود.

منبع: استانداری

برچسب ها: استانداری ، بحران
خبرهای مرتبط
تخلیه ۳ روستای راین در پی بارش برف و باران
جاده سربیژن و گدار کفنوئیه مسدود است/ گزارشی از وقوع سیلاب در استان کرمان تاکنون‌ثبت نشده است
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان:
تاکنون گزارشی از سیلاب، تلفات یا انسداد راه‌ها در استان نداشته‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش پس از عطش؛ وقتی کرمان دوباره نفس کشید
اولویت نخست حفظ جان مردم بوده و هیچ‌گونه کوتاهی از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نیست
آخرین اخبار
اولویت نخست حفظ جان مردم بوده و هیچ‌گونه کوتاهی از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نیست
بارش پس از عطش؛ وقتی کرمان دوباره نفس کشید
تشریح جزئیات حادثه تروریستی ایست بازرسی فهرج