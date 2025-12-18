باشگاه خبرنگاران جوان_ غلامرضا نژادخالقی صبح امروز ۲۷ آذرماه، در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گفت : از ساعات اولیه امشب (پنج‌شنبه) شدت بارندگی‌ها افزایش می‌یابد و این شرایط در روز جمعه نیز تداوم خواهد داشت.

وی افزود: فرمانداران به‌صورت میدانی و شخصی از سیل‌بندها، مسیل‌ها و راه‌های مواصلاتی بازدید کنند.

نژاد خالقی گفت: با توجه به احتمال بارش‌های ناگهانی و شدید، خطر جاری‌شدن روان‌آب و طغیان مسیل‌ها وجود دارد.

شهروندان از سفر‌های غیرضروری پرهیز و در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیرچرخ، سوخت کافی و مواد غذایی ضروری الزامی است.

جابه‌جایی عشایر ساکن در مناطق پرخطر باید در اسرع وقت انجام شود.



منبع: استانداری