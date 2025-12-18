همه محور‌های کوهستانی مازندران هم اکنون با بارش برف، مه‌گرفتگی و لغزندگی همراه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران از آخرین وضعیت محور‌های کوهستانی و ساحلی در مازندران خبر داد و گفت: همین حالا همه محور‌های کوهستانی استان با بارش برف، مه‌گرفتگی و لغزندگی همراه هستند.

او با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی استان مازندران از برقراری تردد در این محور‌ها از مسیر رفت‌وبرگشت خبر داد و افزود: طبق آخرین گزارش‌ها تردد در تمام محور‌های مواصلاتی برقرار است.

سرهنگ عبادی با اشاره به آخرین وضعیت محور‌های کوهستانی مازندران، گفت: در محور کندوان از تونل کندوان تا حوالی سیاه‌بیشه، بارش برف و مه صبحگاهی و در محور هراز در ارتفاعات، به‌ویژه از امام‌زاده هاشم تا آب‌اسک، بارش برف ادامه دارد.

رئیس پلیس راه استان مازندران ازمه‌گرفتگی و بارش برف در محور سوادکوه از گدوک تا ورسک خبر داد و افزود: در محور کیاسر از سلماسر تا فولادمحله بارش برف گزارش شده و مسیر کیاسر– سمنان همچنان مسدود است.

سرهنگ عبادی به رانندگان هشدار داد: خطر ریزش سنگ در محور‌های کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر به دلیل بارش‌ها افزایش یافته است.

رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به وضعیت بارندگی در محور‌های ساحلی و کناره، گفت: از شهرستان رامسر تا گلوگاه بارش باران ادامه دارد و سطح جاده‌ها لغزنده است.

او از رانندگان درخواست کرد: هنگام تردد در تمام محور‌های استان، سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جوی را رعایت و فاصله طولی ایمن را حفظ کنند، همچنین از سبقت و مانور‌های خطرناک خودداری و خودرو‌های خود را به تجهیزات زمستانی استاندارد شامل زنجیر چرخ و سامانه ترمز مطمئن مجهز کنند.

سرهنگ عبادی در پایان گفت: رانندگان از توقف اضطراری یا اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط حادثه‌خیز محور‌های کوهستانی خودداری کنند و توصیه می‌شود از سفر‌های غیرضروری در بازه زمانی خودداری شود.

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
برف و باران در جاده‌های شمال
بارش برف و باران در جاده‌های شمال
بارش برف و باران در جاده‌های شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری
آخرین اخبار
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری
برگزاری رزمایش نظارتی سه روزه آرد و نان در مازندران
آغاز مسابقات گروه دوم لیگ یک فوتسال بانوان کشور در بابلسر + فیلم
کلاهبرداری ۳ دختر نوجوان با رسید ساز جعلی در بهشهر
شروع پیکار‌های کشتی آزاد نوجوانان مازندران در محمودآباد
آماده‌ باش ۳۰۶ نیروی راهداری در مازندران
سیل و آبگرفتگی در راه مازندران
محدودیت‌های ترافیکی پایان آذر در جاده‌های شمال
سیر نزولی ابتلا به آنفلوآنزا در مازندران + فیلم
آمادگی نیرو‌های هلال احمر برای امدادرسانی به متاثرین از برف و سرما در جاده‌های مازندران