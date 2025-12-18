باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران از آخرین وضعیت محورهای کوهستانی و ساحلی در مازندران خبر داد و گفت: همین حالا همه محورهای کوهستانی استان با بارش برف، مهگرفتگی و لغزندگی همراه هستند.
او با اشاره به آخرین وضعیت راههای مواصلاتی استان مازندران از برقراری تردد در این محورها از مسیر رفتوبرگشت خبر داد و افزود: طبق آخرین گزارشها تردد در تمام محورهای مواصلاتی برقرار است.
سرهنگ عبادی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای کوهستانی مازندران، گفت: در محور کندوان از تونل کندوان تا حوالی سیاهبیشه، بارش برف و مه صبحگاهی و در محور هراز در ارتفاعات، بهویژه از امامزاده هاشم تا آباسک، بارش برف ادامه دارد.
رئیس پلیس راه استان مازندران ازمهگرفتگی و بارش برف در محور سوادکوه از گدوک تا ورسک خبر داد و افزود: در محور کیاسر از سلماسر تا فولادمحله بارش برف گزارش شده و مسیر کیاسر– سمنان همچنان مسدود است.
سرهنگ عبادی به رانندگان هشدار داد: خطر ریزش سنگ در محورهای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر به دلیل بارشها افزایش یافته است.
رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به وضعیت بارندگی در محورهای ساحلی و کناره، گفت: از شهرستان رامسر تا گلوگاه بارش باران ادامه دارد و سطح جادهها لغزنده است.
او از رانندگان درخواست کرد: هنگام تردد در تمام محورهای استان، سرعت مطمئنه متناسب با شرایط جوی را رعایت و فاصله طولی ایمن را حفظ کنند، همچنین از سبقت و مانورهای خطرناک خودداری و خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی استاندارد شامل زنجیر چرخ و سامانه ترمز مطمئن مجهز کنند.
سرهنگ عبادی در پایان گفت: رانندگان از توقف اضطراری یا اسکان در حاشیه رودخانهها، مسیلها و نقاط حادثهخیز محورهای کوهستانی خودداری کنند و توصیه میشود از سفرهای غیرضروری در بازه زمانی خودداری شود.