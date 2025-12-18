باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی رؤسای ادارات فناوری اطلاعات استانهای کشور که بهصورت وبیناری برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری فناوری در نظام تعلیم و تربیت، گفت: امروز فناوری اطلاعات ستون فقرات حکمرانی یک کشور است و حکمرانی کارآمد؛ دادهمحور، یکپارچه و فناور پایه است.
وی با اشاره به استفاده از ابزارهای فناورانه در برگزاری جلسات، اظهار کرد: استفاده از فناوری موجب صرفهجویی قابل توجه در زمان و هزینه میشود و این رویکرد باید به یک رویه دائمی تبدیل شود تا از وقت، که سرمایهای عمومی است، حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش صرفاً با رویکرد فناورانه قابل تحقق است، افزود: امروز وقتی از عدالت سخن میگوییم، نخستین ابزار آن فناوری است و وقتی از ارتقای کیفیت آموزش صحبت میکنیم، مهمترین و بدیعترین ابزار، فناوریهای نوین هستند.
کاظمی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت آموزش و پرورش هوشمند، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، باید سازمانی تمامهوشمند با خدمات کاملاً هوشمند، یکپارچه، دادهمحور و فناورپایه ایجاد شود. مسئولان حوزه فناوری باید دارای نگاه کلان و راهبردی باشند و پس از ترسیم چشمانداز، موانع اجرایی تحقق آن را در میدان عمل شناسایی و برطرف کنند.
وی تدوین سند راهبردی فناوری مبتنی بر نظام مسائل را ضروری دانست و گفت: بدون سند راهبردی، مسیر حرکت روشن نخواهد بود. این سند باید چشمانداز آینده فناوری آموزش و پرورش را ترسیم کند و مبنای ارزیابی پیشرفتها قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با دستهبندی مسائل حوزه فناوری، هفت محور اصلی را شامل زیرساختها و تجهیزات، منابع انسانی، سامانههای یکپارچه، محتواهای فناورانه، فناوریهای نوین آموزشی، نرمافزارهای مدیریت مدرسه و ایجاد فضای رقابتی در فعالیتهای آموزشی و تربیتی برشمرد.
کاظمی در بخش زیرساختها با اشاره به ضرورت استانداردسازی شبکه، اتصالات، امنیت، سرورها و سکوهای آموزشی، گفت: وجود اتاق سرور استاندارد در استانها یک ضرورت است و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست. استانداردها باید مشخص و نیازها دقیق، واقعی و قابل راستیآزمایی اعلام شوند.
وی با اشاره به تأمین ۴۸۰ سرور برای تقویت زیرساخت شبکه شاد با همکاری دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: باید از همه ظرفیتها استفاده شود و مدیریت استانها موظفند با برنامهریزی مشخص، این بخش حیاتی را تقویت کنند.
وزیر آموزش و پرورش حوزه منابع انسانی فناوری را یکی از مهمترین بخشها دانست و گفت: در این حوزه نه راهبرد مشخصی برای بهکارگیری، نه برنامهای برای توانمندسازی و نه سیاستی برای افزایش انگیزه وجود داشته است. باید ردیفهای استخدامی تخصصی، مشوقهای انگیزشی، فوقالعادههای ویژه و حمایتهای حقوقی برای نیروهای فناوری پیشبینی شود.
کاظمی با انتقاد از جزیرهای بودن سامانهها، تأکید کرد: آموزش و پرورش نیازمند سامانهای یکپارچه است که دادهها در آن بهراحتی تبادل شوند. یکپارچگی به معنای پوسته ظاهری نیست، بلکه به معنای اتصال واقعی دادهها و فرآیندهاست.
وی در ادامه به اهمیت محتواهای فناورانه و فناوریهای نوین آموزشی اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی کلاس درس صرفاً به ویدئوپروژکتور و تبلت محدود نمیشود، بلکه باید نرمافزارها و سختافزارهای هوشمند مبتنی بر آیندهپژوهی و هوش مصنوعی در اختیار معلمان قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش نبود نرمافزارهای جامع مدیریت مدرسه را یکی از خلأهای جدی دانست و گفت: مدیریت مدرسه، ارتباط با اولیا، حضور و غیاب، ارزشیابی دانشآموزان و معلمان و کیفیت کلاس درس باید از طریق سامانههای هوشمند و یکپارچه انجام شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارکنان حوزه فناوری، عملکرد این حوزه را در میان دستگاههای اجرایی کشور موفق ارزیابی کرد و گفت: آموزش و پرورش در حوزه دولت الکترونیک و جشنواره شهید رجایی جایگاه مطلوبی کسب کرده است. قدردانی و حمایت از همکاران فناوری اطلاعات باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
