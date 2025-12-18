باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ساعدپناه با اشاره به اختلال ایجادشده در شبکه برق شهر قشم اظهار کرد: بر اثر طوفان شدید روز گذشته، سقف فلزی یک واحد مسکونی در حال ساخت سقوط کرد و با برخورد به دکل برق، موجب بروز مشکل در شبکه توزیع برق شد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و در همان ساعات اولیه برق مشترکان وصل شد، اما برای اطمینان از پایداری کامل شبکه، عملیات فنی و ایمن‌سازی دکل ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با بیان اینکه این دکل وظیفه تأمین برق حدود ۴۰ هزار مشترک را بر عهده دارد، گفت: با تکمیل اقدامات فنی، تا ظهر امروز برق این مشترکان به صورت کامل پایدار خواهد شد.

ساعدپناه تأکید کرد: در حال حاضر وضعیت برق سایر نقاط استان هرمزگان پایدار است و مشکلی گزارش نشده است.

وی از مشترکان خواست در صورت مشاهده هرگونه اختلال، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۲۱ یا اپلیکیشن «برق من» اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.

منبع:شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان