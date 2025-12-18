باشگاه خبرنگاران جوان حمید جنیدی مقدم - اکبر نور علیزاده، عضور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسیها نشان میدهد ایران همانند کشورهای ترکیه و عراق در منطقه کمربند سنگ قرار دارد و عارضه سنگ کلیه جزء بیماریهای شایع در کنار سرطان پروستات است.
به گفته وی، اکنون به دلیل اینکه نمیتوان پولی را به خاطر اعمال تحریمها جابهجا کرد، خرید تجهیزات مختلف به سختی انجام میشود.
وی تصریح کرد: متخصصان به افراد بالای ۵۰ سال توصیه میکنند که آزمایش PSA را هر دو سال یکبار انجام دهند.
نورعلیزاده ادامه داد: همچنین آلودگی هوا و استعمال دخانیات سبب بروز سرطان مثانه میشود.