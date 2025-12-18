به گفته یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آلودگی هوا و استعمال دخانیات سبب بروز سرطان مثانه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان حمید جنیدی مقدم - اکبر نور علیزاده، عضور هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران همانند کشورهای ترکیه و عراق در منطقه کمربند سنگ قرار دارد و عارضه سنگ کلیه جزء بیماری‌های شایع در کنار سرطان پروستات است.

به گفته وی، اکنون به دلیل اینکه نمی‌توان پولی را به خاطر اعمال تحریم‌ها جابه‌جا کرد، خرید تجهیزات مختلف به سختی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: متخصصان به افراد بالای ۵۰ سال توصیه می‌کنند که آزمایش PSA را هر دو سال یکبار انجام دهند.

نورعلیزاده ادامه داد: همچنین آلودگی هوا و استعمال دخانیات سبب بروز سرطان مثانه می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سنگ کلیه ، سنگ مثانه
خبرهای مرتبط
دلایل ابتلا به سنگ مثانه
۱۰ مورد از عجیب‌ترین موزه‌های پزشکی جهان + تصاویر
عجیب‌ترین رویداد‌های پزشکی/ از موجودی خیالی در معده یک دختر تا نفس آتشین مرد اژدهایی!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از فشار امتحانات تا آرامش معنوی؛ اثر سفر حج بر تاب‌آوری و همدلی دانشجویان پزشکی
تشخیص دیرهنگام؛ چالش اصلی درمان سرطان پستان در ایران
کمتر از ۱۵ درصد مدارس کشور فاقد نمازخانه هستند
کاظمی: حضور و غیاب و ارزشیابی دانش آموزان باید هوشمند شود
آخرین اخبار
کاظمی: حضور و غیاب و ارزشیابی دانش آموزان باید هوشمند شود
تشخیص دیرهنگام؛ چالش اصلی درمان سرطان پستان در ایران
از فشار امتحانات تا آرامش معنوی؛ اثر سفر حج بر تاب‌آوری و همدلی دانشجویان پزشکی
کمتر از ۱۵ درصد مدارس کشور فاقد نمازخانه هستند
ترکیبی که به مقابله با پوکی استخوان می‌پردازد + فیلم
کوچکترین ابررایانه هوش مصنوعی جهان
یافته‌های غیرمنتظره در مورد تأثیر چربی اشباع بر سلامت قلب
اپلیکیشن نقشه‌های یاندکس یک ویژگی کلیدی دریافت کرد
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، پیشران امید و توسعه علمی کشور
نسل جدید ایران محور توسعه و نوآوری کشور است
نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه و جوانان برگزار شد
هر واحد خون اهدایی جان سه نفر را نجات می‌دهد/ انتظار افزایش مراجعه اهداکنندگان
کشف اسراری از «نقطه بی‌بازگشت» خورشید
علامت‌های هشدار دهنده در میانسالی برای زوال عقل در مراحل بعدی 