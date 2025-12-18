باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان رئیس جمهور در شانزدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی به خراسان جنوبی در نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی این استان، با انتقاد از تقطیع سخنانش در مورد توانمندیها برای حل مشکلات کشور، گفت: من مدعی نبوده و نیستم که همه چیز را میدانم، همواره تأکید کردهام که با کمک و همکاری است که میتوانیم بر مشکلات و بحرانهای کشور غلبه کنیم.
او با تأکید بر اینکه منیت و خودخواهی جامعه را به سمت نادرست و دیکتاتوری سوق میدهد، افزود: اگر جوامع اسلامی با هم بودند و به جای دعوا و اختلاف، ید واحده میشدند، آیا اسرائیل میتوانست این غلطها و جنایتها را امروز در کشورهای منطقه انجام دهد، اگر ما متحد باشیم و دعوا و اختلافات را کنار بگذاریم، هیچکس توان شکست دادن ما را نخواهد داشت.
پزشکیان با بیان اینکه هرکسی ادعا کند همه چیز را میداند و نداند تا کجا باید نظر دهد و سخن بگوید، جاهل است، گفت: هدایت یعنی اینکه با هم باشیم و دست در دست هم دهیم؛ هدایت یعنی حفظ وحدت و انسجام و اگر جوامع اسلامی با هم باشند و به جای دعوا و اختلاف، ید واحده باشند هیچ قدرتی نمیتواند آنها را زمین گیر کند.
رئیس جمهور اظهار کرد: تمام گرفتاریهای ما از این است که عدهای تصور میکنند همه چیز را میدانند و برای همه نسخه میپیچند، اینکه گروهی را حذف کنیم و تصور کنیم که هر چه خودمان میگوییم درست است و سخن دیگران را قبول نکنیم، جهل مطلق است. زن و مرد از هر قوم و قبیلهای، وقتی در این مملکت باشند، سرمایه ما هستند.
او بیان کرد: حذف هر اندیشه و هر گروه، از دست رفتن سرمایه است؛ برای قدرتمند شدن باید از تمام سرمایههای موجود کشور بهره بگیریم و به آنها میدان بدهیم تا کار کنند. حذف افکار و اندیشهها، حذف ظرفیتها و سرمایههای مملکت است و ما اجازه نداریم این کار را انجام دهیم.
پزشکیان با اشاره به ماجرای فتح مکه از سوی پیامبر اکرم (س)، تصریح کرد: حضرت محمد (س) پس از فتح مکه، همه افراد حتی کسانی که با او میجنگیدند را برابر دانست و معتقد بود هیچکس بر دیگری برتری ندارد مگر به تقوا. ما نیز اگر مسلمان هستیم، باید بدانیم که هیچ کدام از ما برتری بر دیگری ندارد مگر به تقوا و تقوا چیزی نیست جز حرکت و تصمیم بدون خطا و کار برای خدا.
رئیس جمهور عنوان کرد: اگر جامعه اسلامی به ریسمان الهی متوسل شوند، اسرائیل نمیتواند این غلطها را در منطقه انجام دهد. مسلمانان باید ید واحده باشند تا در مقابل جنایتکاران صهیونیست، نسلکشان و مدعیان دروغین حقوق بشر بایستیم و از سرزمین و از عزت و استقلال خود دفاع کنیم.
او گفت: قاطعانه میگویم بسیاری از چیزها را نمیدانم، اما این به معنای بیسواد بودن نیست، بلکه میدانم که نمیدانم. مشکل اینجاست که بعضیها نمیدانند، اما تصور میکنند میدانند.
پزشکیان با بیان اینکه آنکه برای همهچیز نسخه میدهد، در حقیقت جاهل است، اظهار کرد: استفاده از متخصصان هر حوزه در همان بخش، رمز پیشرفت و توسعه کشور است؛ اینکه از دانش متخصصان هر حوزه استفاده کنیم و از آنها کمک بگیریم به معنای استفاده از عقل و دانش است، نه تعارف و شعار.
رئیس جمهور با ابراز تأسف نسبت به کلنگ زنی برای ۱۷۵ طرح در کشور که برغم گذشت سالها همچنان بر زمین مانده، تصریح کرد: کدام عقل سلیم پروژهای را شروع میکند و ۱۷ سال نیمهتمام رهایش میکند؟ وقتی پول نداریم، چرا باید پروژهای را کلنگ بزنیم و آغاز کنیم؟
او با تأکید بر اینکه همه هموطنان ما دارای کرامت و عزت هستند، ادامه داد: باید بر اساس عدالت و انصاف با یکدیگر رفتار کنیم. من آمدهام تا هر کاری از دستم بر میآید برای توسعه، عزت و سربلندی کشورم انجام دهم. اما نباید چشم بدوزیم که فقط یک نفر این کار را انجام دهد بلکه باید همه با هم کار کنیم.
منبع: ایرنا