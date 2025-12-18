باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدرضا کربلایی اسماعیلی معاون شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اهمیت برندسازی تصریح کرد: تحلیل بازار معیارهای مختلفی دارد اما برندسازی اولویت مهم تری دارد که شرکت‌ها کمتر به آن توجه می کنند. اگر می خواهیم به بازارهای جهانی ورود کنیم باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم. شریک تجاری نیز برای تعاملات تجاری موضوع مهم دیگری است که منجر به مسیر تجاری مداوم می‌شود.

وی افزود: مراکز تجاری نیز تسهیلگری برای کاهش هزینه‌های تجاری به شمار می‌آیند که اکنون در کشورهای مختلف ایجاد شده و دارای آیین‌نامه مدون است. تولید محصول در کشور هدف نیز از دیگر معیارهای برندسازی است که اهمیت ویژه ای دارد. ظرفیت بسیار بالایی در کشورهای اطراف ما وجود دارد اما متاسفانه با عدم شناخت بازار و برندسازی نمی‌توانیم از این ظرفیت گسترده استفاده کنیم. بازارسازی مقدمه بازاریابی است و شرکت‌ها اگر می‌خواهند به صورت مستمر در بازار گسترده هند حضور داشته باشند باید به معیارهای بازارسازی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کربلایی ادامه داد: کشور هند یکی از کشورهای نوظهور در بازارهای تجاری است و به دلیل جمعیت بیش از یک میلیاردی که دارد، بازار مناسبی برای شرکت‌های ایرانی به شمار می آید اما اکنون متاسفانه سهم اندکی از بازار را داریم که برخی از سیاست‌های غلط، شرایط و ضوابط ایجاد شده مانع حضور ایران در بازارهای گسترده تجاری در هند شده است.

هند مکمل تجاری ایران است

رایرن بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در هند در دومین همایش شناخت بازار و فرصت‌های تجارت با هند با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هند برای صادرات اظهار کرد: هند یکی از بزرگ‌ترین مشتری‌های ما در حوزه پتروشیمی است اما گاه برگزاری پاویون در هندوستان با دشواری‌هایی مواجه است. هندوستان کشوری است که از نظر تجاری با ما رقیب نیست و مکمل ما است‌.

حسین بامیری در ادامه افزود: اکنون بیشترین کالای صادراتی کشور ما به هند بخشی از اقلام کشاورزی است که بیشتر اقلام سنتی همچون پسته، بادام، سیب، کیوی و خرما و ... را شامل می‌شود.سال‌هاست تلاش می‌کنیم اقلام دیگر کشاورزی و فرآوری شده همچون شیرینی و شکلات و غیره و سایر میوه‌ها مثل گیلاس و غیره را به این محصولات اضافه کنیم که با حضور جدی‌تر در نمایشگاه‌های هند و معرفی محصولات این امر امکانپذیر خواهد بود.

رایزن بازرگانی ج. ا. ایران در هند با بیان اینکه باید در سیاست‌های تجاری خود تنوع بازار ایجاد کنیم، ادامه داد: باید شیوه سنتی صادرات را با تغییر نگاه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اصلاح کنیم.هندوستان دارای ۳۱ استان است و تنها یکی از استان‌های این کشور ۲۵۰ میلیون جمعیت دارد که ظرفیت گسترده‌ای برای صادرات دارد اما ما سهمی در آن نداریم چون در رویدادهای تجاری آن فعالیت نداریم و با این ظرفیت‌ها آشنا نیستیم.

رفع چالش‌های تجاری میان ایران و هند

سینک رایزن بازرگانی هند در ایرا نیز در ادامه این همایش ضمن اظهار تمایل برای رفع چالش‌های تجاری ایران و هند اظهار کرد: مکاتباتی جهت رفع موانع صادراتی با ایران در حال انجام است و سفارت آماده رفع چالش‌های موجود در تعاملات و روابط تجاری میان این دو کشور و امور مرتبط با صادرات و واردات است.

وی ادامه داد: بادام، پسته، کیوی و سیب از جمله اقلام صادراتی ایران به هندوستان است و محصولات دارویی نیز از جمله مهم ترین کالاهایی است که از سوی ایران به این کشور وارد می شود. هندوستان روابط خوبی با اروپا و کشورهای دیگر دارد و امیدواریم این روابط منجر به گسترش صادرات در ایران نیز شود.

اهمیت داشتن برنامه مدون برای حضور در رویدادها

مجری نمایشگاه و همایش فرصت‌های تجارت با هند نیز در این نشست با بیان اینکه در چند سال گذشته سعی کردیم به سمت بازارهای نوظهور برویم، بیان کرد: هند اقتصاد چهارم دنیاست و سهم ما از آن بسیار کم است. در برخی از بازارها برگزاری رویدادها و رشد آنها نشانگر تجارت خوب با آن کشور است چرا که به اعتقاد کارشناسان برگزاری رویدادهای تجاری یکی از ابزارهای تجارت بین‌الملل است.

علی رجب‌زاده با بیان اینکه هند و آفریقا از بازارهای نوظهور برای ما هستند، تصریح کرد: با هیات‌های تجاری طرف‌های مقابل ارتباط داریم و با وجود تحریم ها آنها اشتیاق دارند که با کشور ما تجارت داشته باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: باید از تجارت سنتی عبور کنیم و دریابیم که برگزاری نمایشگاه یک رویداد است اما بهره‌برداری از آن یک فرایند است که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. حضور در نمایشگاه ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم در تمام فرآیند برگزاری است و باید برنامه مدون برای پس از حضور در رویدادها نیز داشته باشیم. همچنین بازاریابی شبکه‌ای و بازارسازی رکن اساسی حضور در رویدادها است.

ضرورت انتخاب شریک تجاری مناسب برای توسعه صادرات

در پایان این همایش، بهرامی معاون سرمایه‌گذاری خارجی سازمان توسعه تجارت بیان کرد: سرمایه‌گذاری و توسعه روابط بین‌الملل مکمل یکدیگر هستند.

وی یکی از راهکارهای توسعه صادرات را انتخاب شریک تجاری مناسب دانست و در این رابطه گفت: عقد قراردادهای مشارکت مدنی میان تجار می‌تواند سبب شود تا آن ها بتوانند بدون انتقال ارز با شرکای تجاری خود به تعامل بپردازند.

گفتنی است، جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، اعضای اتاق اصناف ایران و تهران نیز در این مراسم حضور داشتند. در این نشست حاضران به بررسی ظرفیت ها و بازارهای موجود در هند پرداخته و همچنین درباره بررسی راهکارهای عملی ورود به یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرفی جهان بحث و تبادل نظر کردند.