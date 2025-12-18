باشگاه خبرنگاران- سیده نسترن حسن آبادی؛ ذوالفقاری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان، گفت: امسال در قالب این پویش، تهیه و توزیع بسته‌های یلدایی و معیشتی برای ۱۶ هزار و ۵۰۰ خانواده تحت حمایت این نهاد هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: کمک‌های خیرین به‌صورت نقدی و کالایی جمع‌آوری شده و کشاورزان استان نیز در قالب زکات مستحبی، میوه و خشکبار خود را در اختیار کمیته امداد و مساجد قرار داده‌اند.

ذوالفقاری با بیان اینکه بسته‌های یلدایی شامل اقلام خوراکی، مواد غذایی و خشکبار است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده تمامی این بسته‌ها پیش از شب یلدا به دست خانواده‌های نیازمند برسد تا آنان نیز بتوانند از حال‌وهوای این آیین ملی بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز نیکوکاری مسجدالنبی(ص) جهادیه سمنان نیز با اشاره به فضای معنوی این پویش گفت: شب یلدا فرصتی برای مهربانی و همدلی است تا خانواده‌های کم‌برخوردار نیز گرمای این شب را در کنار فرزندان و سالمندان خود احساس کنند. مرضیه تدین‌فرد افزود: در این مرکز نیکوکاری، ۲۰۰ سبد کالای یلدایی شامل ۱۲ قلم کالا تهیه شده و به دلیل تقارن شب یلدا با آغاز ماه رجب، عنوان «یلدای علوی» برای این برنامه انتخاب شده است.

وی ارزش هر سبد کالا را حدود ۲ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: علاوه بر توزیع بسته‌ها، جشن یلدایی کوچکی نیز برای خانواده‌های تحت حمایت برگزار شده است. پویش «یلدای مهربانی» هر ساله در آستانه شب یلدا با مشارکت گسترده مردم نیکوکار استان سمنان اجرا می‌شود.