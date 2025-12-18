رییس پلیس راه استان سمنان گفت: همه جاده های استان سمنان باز است ؛ داشتن زنجیر چرخ برای تردد در مسیرهای این استان الزامی است.

باشگاه خبرنگاران؛ رئیس پلیس راه استان سمنان گفت : صبح امروز همه مسیرهایی که از دیشب به علت بارش برف و لغزندگی و یخ زدگی جاده مسدود شده بود ، بازگشایی شد و هم اکنون تردد عادی خودروها در این استان در جرین است .

وی با اشاره به الزامی بودن زنجیر چرخ برای تردد در جاده ها بویژه مسیرهای کوهستانی گفت : به منظور تامین ایمنی راه و حفظ جان مسافران ، از تردد خودروهایی که تجهیزات زمستانی به همراه نداشته باشند جلوگیری می شود.

رییس پلیس راه استان سمنان گفت:با توجه به بارش باران، سطح محور‌های مواصلاتی استان لغزنده است و رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه با فاصله طولی مناسب نسبت به دیگر خودرو‌ها حرکت کنند.

سرهنگ بزرگی ادامه داد: پرهیز از تغییر مسیر‌های ناگهانی و خودداری از سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ الزامی است و پلیس با رانندگان پر خطری که این موارد را رعایت نکنند برخورد جدی خواهد کرد.

خبرگزاری صداوسیما