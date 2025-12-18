معلمان، معماران هویت ملی و آینده ایران هستند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناصر علیفر در آئین افتتاح راهیان نور فرهنگیان با اشاره به نقش جامعه فرهنگیان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در سالهای جنگ تحمیلی بیش از پنج هزار شهید دانشآموز تقدیم انقلاب اسلامی شد و سیل عظیمی از دانشآموزان در کنار رزمندگان در جبهههای حق علیه باطل حضور داشتند.
وی افزود: پس از دوران جنگ نیز نقش آموزش و پرورش در ساخت ایران قدرتمند تداوم پیدا کرد به نحوی که اگر امروز ایران به توانمندیهایی همچون قدرت موشکی دست یافته است، این دستاوردها ریشه در آموزش، پرورش استعدادها و تلاش معلمان دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به نقش فرهنگیان در عرصههای مختلف دفاع از کشور تصریح کرد: در حوادث اخیر نیز شاهد حضور و ایثارگری دانشآموزان بودیم؛ بهطوریکه در بازهای کوتاه، ۳۴ دانشآموز در کنار نیروهای سپاه و بسیج به ایفای نقش پرداختند که این موضوع نشاندهنده عمق فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری در نظام تعلیم و تربیت است.
علیفر با بیان اینکه نقش معلمان در همه کشورهای موفق، نقشی بنیادین است، خاطرنشان کرد: این فرهنگیان هستند که آینده کشور را میسازند و رفتار، کردار و منش معلم در کلاس درس میتواند الگویی ماندگار برای دانشآموزان باشد.
وی یکی از اهداف مهم نظام تعلیم و تربیت را تقویت هویت ملی، مذهبی و انقلابی دانست و گفت: معلم برای انتقال این هویت باید ابتدا خود به آن باور و ایمان داشته باشد، چرا که آموزش ارزشها بدون اعتقاد قلبی امکانپذیر نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر لزوم تحول در شیوههای آموزشی عنوان کرد: امروز نیازمند حرکت به سمت روشهای نوین از جمله یادگیری معکوس و استفاده هدفمند از فضای مجازی هستیم و باید از فرصتهای محدود آموزشی، حداکثر بهره را برای هدایت و تربیت نسل آینده ببریم.
علیفر تاکید کرد: امید است با همت معلمان و برنامهریزی دقیق، مسیر رشد توانمندیهای ذاتی دانشآموزان هموارتر شود و آموزش و پرورش بتواند نقش اثرگذار خود را در ساخت ایران آینده بیش از پیش ایفا کند.
منبع صدا و سیما