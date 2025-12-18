باشگاه خبرنگاران جوان- وحدت حوزه و دانشگاه گفتمانی عمیق و متاثر از آموزه‌های انقلاب اسلامی است که امام خمینی بر آن تاکید داشتند و شهید آیت‌الله مفتح نیز از معدود شخصیت‌هایی بود که ارتباطی اساسی میان این دو مرکز علمی ایجاد کرد و آرمان امام را تحقق بخشید.

آیت‌الله مفتح هم در حوزه و هم دانشگاه به بالاترین درجه علمی دست یافت و در سال ۱۳۴۸ در دانشکده الهیات مشغول تدریس شد.

حوزه علمیه، اتاق فکر مبارزه با استبداد پهلوی

در دوره پهلوی اول، مخالفت جدی با حوزه علمیه و جلسات درس و مباحثه طلاب وجود داشت. در حدی که رضاخان در اوایل حکومتش به قم هجوم آورد و حوزه را تعطیل کرد.

شهربانی اجازه نمی‌داد طلبه معمم در خیابان‌های قم تردد کند و اگر طلبه‌ای را می‌دید او را آزار می‌داد و با توهین و تحکم به زندان می‌انداخت یا او را تبعید می‌کرد.

پس از آن در دوره پهلوی دوم نیز این روند به انواع دیگر ادامه یافت و تمام تلاش حکومت پهلوی مقابله با روحانیت و حوزه‌های علمیه بود. مراکزی که جایگاه اشاعه علم و فضائل اخلاقی بودند و به تدریج، تبدیل به اتاق فکر مبارزه علیه استبداد حاکم شدند.

روحانیت، پیش‌قراول آگاه‌سازی مردم

روحانیت، پیش‌قراول آگاه‌سازی مردم و همچنین مقابله با ظلم و جور بود و حکومت وقت نیز از همین موضوع به هراس می‌افتاد.

در چنین شرایطی آیت‌الله مفتح قد علم کرد و کوشید علاوه بر حوزه علمیه، دانشگاه را به عنوان سنگر حساس مبارزه با رژیم احاطه کند تا علیرغم تبلیغات وسیعی که آن زمان علیه اسلام و روحانیت در محیط دانشگاهی میشد، شکاف بین دانشجویان و طلاب را کم کند.

تلاش شهید مفتح در ایجاد پیوند بین حوزه و دانشگاه

شهید مفتح، ضمن تاکید بر این وحدت دوجانبه، در تریبون‌های خود دانشجویان را به مسائل مذهبی علاقمند می‌کرد در مسجد جاوید و بعد از بسته شدن آن، در مسجد قبا، دانشجویان را به فضای مساجد علاقه‌مند کرد.

ایشان جلسات علمی اسلام شناسی را در حوزه علمیه قم تشکیل داد که به حاصل آن، چاپ ۱۰ جلد کتاب بود. ساواک این جلسات را تعطیل و آیت‌الله را از آموزش و پرورش اخراج کرده و به جنوب کشور تبعید کرد.

وی به منظور تبلیغات اسلامی به شهر‌های بسیاری سفر کرد و با تدریس، نویسندگی و خطابه، مردم را با جنایات رژیم پهلوی آشنا می‌نمود.

شهید مفتح در ترغیب نسل روشنفکر و تحصیل کرده دانشگاهی به اسلام نقش بسزایی داشت و به فعالیت‌های علمی و تبلیغی در این مسیر می‌پرداخت.

آیت‌الله مفتح روز ۲۷ آذر ۱۳۵۸ هنگام ورود به دانشکده الهیات دانشگاه تهران، توسط گروهک فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید که این روز به مناسبت مجاهدت این شهید والامقام به عنوان روز «وحدت حوزه و دانشگاه» نامگذاری شده است.

