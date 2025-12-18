موتورولا از Moto G Power جدید رونمایی کرده است که مجهز به فناوری و مشخصات پیشرفته برای رقابت با جدیدترین گوشی‌های اندرویدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی Moto G Power دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه‌بندی IP۶۸/IP۶۹، ابعاد ۱۶۶.۶ در ۷۷.۱ در ۸.۷ میلی‌متر و وزن ۲۰۸ گرم است. این گوشی شامل یک اسلات Nano-SIM و فناوری eSIM برای اتصال سلولی است.

صفحه نمایش آن ۶.۸ اینچی IPS LCD با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۸۸ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی ۳۸۷ ppi و روشنایی ۱۰۰۰ نیت است. این صفحه نمایش توسط Corning Gorilla Glass 7i محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خراش مقاوم است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را اجرا می‌کند، از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی ۶۳۰۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن دارای دوربین دوگانه (۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل) با قابلیت ضبط ویدیوی FHD با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه است، در حالی که دوربین جلو دارای وضوح ۳۲ مگاپیکسل است.

این گوشی همچنین شامل بلندگو‌های دالبی اتموس، پورت USB Type-C ۲.۰، گیرنده رادیو FM، NFC، اسکنر اثر انگشت و باتری ۵۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ سریع ۳۰ واتی و شارژ بی‌سیم ۱۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

منبع: gsmarena

