باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های دولتی لبنان گزارش دادند که اسرائیل روز پنجشنبه چندین حمله به جنوب و شرق لبنان انجام داده است. ارتش اسرائیل مدعی شد که زیرساخت‌های حزب‌الله از جمله یک مجتمع نظامی را هدف قرار داده است.

با وجود آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ که قرار بود به بیش از یک سال جنگ پایان دهد، اسرائیل به حملات خود به لبنان ادامه داده و همچنین نیرو‌های خود را در پنج منطقه جنوبی که استراتژیک می‌داند، حفظ کرده است.

ارتش اسرائیل مدعی شد که سایت‌های زیرساخت‌های این گروه در مناطق مختلف لبنان از جمله «یک مجتمع نظامی که توسط حزب‌الله برای آموزش و دوره‌های آموزشی» برای اعضای این گروه استفاده می‌شد را هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه دیگری همچنین مدعی شد که کمی پیش، ارتش به یک عضو حزب‌الله در منطقه طیبه در جنوب لبنان حمله کرد.

این حملات در حالی انجام می‌شود که قرار است کمیته نظارت بر آتش‌بس، شامل ایالات متحده و فرانسه روز جمعه تشکیل جلسه دهد. روز سه‌شنبه، دو نفر در حملات اسرائیل شهید شدند که یکی از آنها در ۳۰ کیلومتری (۲۰ مایلی) جنوب بیروت بود.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه از گزارش‌های وزارت بهداشت، از زمان اجرایی شدن توافق آتش‌بس، حدود ۳۴۰ نفر در حملات اسرائیل به لبنان شهید شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه