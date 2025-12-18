باشگاه خبرنگاران جوان - رضا داودی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از کم‌بارشی‌های متوالی، اقدامات مؤثری در حوزه شهری انجام شده و هم‌اکنون اکثریت شهر‌های استان از وضعیت تنش آبی خارج شده‌اند و تنها در برخی محلات محدود، مشکلات جزئی وجود دارد که برای آنها پروژه‌های ویژه در دست اجراست.

وی اظهار کرد: هدف‌گذاری شرکت آب و فاضلاب این است که پیش از آغاز فصل گرم، تمامی طرح‌های نیمه‌تمام به بهره‌برداری برسد تا شهر‌های استان در تابستان آینده با کمترین یا بدون تنش آبی مواجه باشند؛ همان‌گونه که در تابستان ۱۴۰۴ نیز شرایط به‌طور کلی پایدار بود، هرچند قطعی‌های برق در برخی ایستگاه‌های پمپاژ مشکلاتی ایجاد کرد.

داودی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش اثر ناترازی انرژی گفت: با تخصیص ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۱۸ مدیریت بحران و حمایت استاندار کرمانشاه، حدود ۲۰ دستگاه دیزل‌ژنراتور خریداری شده که نقش مهمی در پایداری تأمین آب و کاهش تنش‌های ناشی از قطعی برق خواهد داشت.

مدیرعامل آبفا کرمانشاه ادامه داد: در شهر کرمانشاه پروژه‌های مهمی از جمله خطوط انتقال شرق، غرب و شمال شهر به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری کامل است. همچنین در سایر شهر‌ها از جمله اسلام‌آبادغرب، شناسایی و بهره‌برداری از منابع جدید به‌عنوان منابع رزرو و افزایشی در دستور کار قرار دارد.

وی مدیریت مصرف را یکی از ارکان اصلی عبور از تنش آبی دانست و تأکید کرد: در کنار وظایف حاکمیتی شرکت آبفا برای تأمین پایدار آب شرب، همراهی مردم در صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در توزیع عادلانه آب و کاهش هزینه‌های خانوار دارد.

داودی درباره وضعیت آب روستایی استان نیز گفت: تاکنون در قالب طرح‌های آبرسانی به‌ویژه با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، آب‌رسانی به ۴۲۰ روستای استان انجام شده و پروژه‌های متعددی نیز در دست اجراست که به دلیل وقفه در تأمین برخی اسناد مالی، با تأخیر مواجه شده بود، اما اکنون روند تأمین اعتبار از سر گرفته شده است.

وی افزود: تلاش می‌شود تا پیش از تابستان آینده، دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ روستای دیگر از تنش آبی خارج شوند و در افق برنامه، تا پایان سال ۱۴۰۶ با اصلاح شبکه‌های فرسوده و تأمین منابع جدید، شرایط آبرسانی روستایی استان به بالاترین سطح پایداری برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از اعتبارات سفر رئیس جمهور، منابع مدیریت بحران و سایر ظرفیت‌های ملی، وضعیت تأمین آب شرب در شهر‌ها و روستا‌های استان به‌گونه‌ای مدیریت شود که کمترین تنش آبی متوجه مردم کرمانشاه باشد.