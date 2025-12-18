مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه/ هیچ کمبود دارو و خدمات درمانی رخ نداد

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت با تشریح تجربیات مدیریت بحران در جریان جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد: نظام سلامت کشور با آمادگی کامل، هماهنگی مثال‌زدنی و بدون کمترین اختلال، به خدمت‌رسانی به مردم ادامه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر جعفر میعادفر، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در همایش تخصصی پدافند غیرعامل در نظام سلامت تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه نه تنها کمبود دارو و مواد غذایی رخ نداد، بلکه انتقال و توزیع آنها به صورت مستمر انجام شد.

وی با تشریح تجربیات مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه، از عملکرد موفق و منسجم نظام سلامت کشور در مواجهه با تهدیدات هم‌زمان و گسترده خبر داد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به شدت تهاجمات در این دوره گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، در برخی لحظات شاهد حملات هم‌زمان به بیش از ده نقطه در چندین شهر کشور بودیم که نشان‌دهنده حجم بالای تهدیدات و پیچیدگی شرایط بود. با این حال نیرو‌های فوریت‌های پزشکی و درمانی کشور با آمادگی کامل و هماهنگی مناسب، خوش درخشیدند.

میعادفر افزود: هدف اصلی دشمن در این دوره، شهر تهران بود. با تخلیه بخشی از جمعیت پایتخت، مدیریت دسترسی‌ها و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی تسهیل شد، اما استان‌ها و شهر‌های شمالی کشور با افزایش قابل توجه جمعیت مواجه شدند که دولت و نظام سلامت با مدیریتی مثال‌زدنی این شرایط را کنترل کردند.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت تأکید کرد: در طول این بحران، نه تنها هیچ کمبود دارو و شیر خشک وجود نداشت، بلکه جابجایی دارو و مواد غذایی به‌صورت مستمر و بدون وقفه انجام شد و نظام سلامت کشور بدون از دست دادن انسجام، قوانین و اقتدار خود، خدمات‌رسانی را ادامه داد.

وی یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول را کاهش نگرانی و اضطراب در میان مردم دانست و گفت: باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که مردم احساس امنیت و آرامش داشته باشند و بدانند نظام سلامت در سخت‌ترین شرایط نیز پای کار است.

میعادفر با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حیاتی مراکز درمانی خاطرنشان کرد: بیمارستان‌ها باید به سیستم‌های جایگزین مجهز باشند تا در صورت بروز بحران، شاهد قطع آب، برق و گاز نباشیم و ارائه خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شهر ارومیه را به دلیل موقعیت راهبردی و مرزی آن بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: طولانی بودن مرز مشترک این شهر با کشور‌های همسایه، لزوم توجه ویژه به مقوله پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی مراکز خدمات‌رسان و درمانی را دوچندان می‌کند.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت بهداشت در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس، کادر درمان و مدیران حوزه سلامت، بر استمرار برنامه‌های آمادگی، آموزش و هماهنگی بین‌بخشی به منظور افزایش تاب‌آوری نظام سلامت کشور تأکید کرد.

منبع: وبدا

برچسب ها: رئیس سازمان اورژانس کشور ، جنگ ۱۲ روزه ، خدمات درمانی
خبرهای مرتبط
کنگره اربعین مرجع علمی برای ارتقای سلامت/ تاکید بر موضوع هوش مصنوعی
بیش از ۲۰۰ هزار نفر در ۱۰ روز اول آذرماه به اورژانس ۱۱۵ مراجعه کردند
۲ هزار آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهلت ثبت‌نام کارشناسی ارشد امشب پایان می‌یابد/ آمار داوطلبان به ۴۸۵ هزار نفر رسید
تولید یک داروی نوترکیب درمان دیابت و چاقی برای اولین بار
کشف بی‌سابقه کاوشگر پارکر: خورشید چگونه مواد خود را بازیافت می‌کند؟
اختتامیه مرحله اول پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشگاه‌های علوم پزشکی
آخرین اخبار
اختتامیه مرحله اول پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشگاه‌های علوم پزشکی
تولید یک داروی نوترکیب درمان دیابت و چاقی برای اولین بار
کشف بی‌سابقه کاوشگر پارکر: خورشید چگونه مواد خود را بازیافت می‌کند؟
مهلت ثبت‌نام کارشناسی ارشد امشب پایان می‌یابد/ آمار داوطلبان به ۴۸۵ هزار نفر رسید
آموزش‌وپرورش، نیازمند تحول عمیق، عدالت‌محور و فناورانه است
بررسی زنجبیل برای مزاج گرم و‌ تر + فیلم
مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه/ هیچ کمبود دارو و خدمات درمانی رخ نداد
هشدار یک مطالعه: غذا‌های گیاهی فرآوری شده ممکن است سلامت قلب شما را تهدید کنند
برخورد فضایی: تنها ۷۲ ساعت فاصله تا یک «روز قیامت مداری» برگشت‌ناپذیر
گوشی جدید موتورولا چه ویژگی‌هایی دارد؟