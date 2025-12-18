باشگاه خبرنگاران جوان -محمد صادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد، افزود: در این راستا جلسه‌ای با مدیران استان سیستان و بلوچستان برگزار شد و نشست مشابهی نیز با استان خراسان رضوی به زودی برگزار خواهد شد تا مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان این استان‌ها بررسی و مرتفع شود.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به موضوع تاخیر در ترخیص واردات ماشین‌آلات اظهار کرد: کمیته ماده ۳ در این وزارتخانه تشکیل شده است تا مصوبه مربوط به تفاوت میان تولیدکننده و بازرگان در فرایند ترخیص ماشین‌آلات اصلاح شود.

گلنار نصراللهی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور اضافه کرد: با وجود اعتقاد به اقتصاد آزاد، باید به گونه‌ای عمل کنیم که مشکلات فعالان اقتصادی برطرف شود.

وی ادامه داد: برای صنایع تجدیدپذیر، ارز کامل تخصیص داده می‌شود و تاکنون حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز در این بخش استفاده شده است.

قائم‌مقام وزیر صمت: توسعه تجارت با کشور‌های شرقی در اولویت این وزارتخانه است

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمینه تسریع رفع تعهد ارزی برای کالا‌های ساخت داخل، وزارتخانه آماده پذیرش پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی است.

به گفته نصراللهی، کالا‌هایی که تغییر قیمت آنها در مایحتاج عمومی مردم اثرگذار است در تالار یک تخصیص ارز قرار دارد، اما کالا‌هایی که اثر مستقیم کمتری بر معیشت دارند به تالار ۲ منتقل شده‌اند که شامل بیش از ۳۰ هزار قلم کالا می‌شود. در صورت تمایل فعالان، انتقال از تالار یک به ۲ بدون مانع است.

خراسان رضوی در رتبه ۲۱ درآمدی کشور

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت اقتصادی استان گفت: سرانه درآمدی خراسان رضوی ۳۵ درصد کمتر از میانگین کشوری است و از نظر درآمد در رتبه بیست‌ویکم کشور قرار دارد.

رضا جمشیدی با وجود این شرایط از افزایش ۳۰ درصدی صادرات استان در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: در حالی‌که صادرات کشور وضعیت مطلوبی نداشته، صادرات خراسان رضوی رشد قابل توجهی داشته است، اما تولیدکنندگان و بازرگانان همچنان در تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و ارز با مشکلات جدی مواجه‌اند.

وی با اشاره به تفویض اختیار واردات کالا‌های اساسی به استان‌ها اضافه کرد: بیش از یک ماه از تفویض واردات کالا‌های اساسی گذشته، اما در عمل زیرساخت‌های لازم مانند ثبت سفارش و اصلاحات سامانه‌ای انجام نشده و هیچ استانی تاکنون موفق به انجام ثبت سفارش نشده است.

معاون استاندار خراسان رضوی خواستار تسریع در فرایند واردات کالا‌های اساسی توسط بازرگانان استان‌ها و رفع مشکلات سامانه‌ای شد.