باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به آغاز بارشهای شدید از امشب در سطح استان، از شهروندان خواست برای حفظ ایمنی خود از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
غلامرضا نژادخالقی ظهر پنجشنبه ۲۷ آذرماه با تشریح آخرین وضعیت بارشها در استان کرمان گفت: بیشترین میزان بارندگیهای اخیر با ۱۱۷ میلیمتر در شهرستان فاریاب به ثبت رسیده و پس از آن شهرستانهای جیرفت و جبالبارز قرار دارند.
وی افزود: کمترین میزان بارش نیز در شهرستانهای فهرج و ریگان به ترتیب ۸ و ۱۰ میلیمتر گزارش شده است.
نژاد خالقی گفت: در موج جدید بارشها از امشب؛ در مناطق شمالی استان عمدتاً به صورت برف و در مناطق جنوبی به شکل باران خواهد بود.
وی افزود: توصیههای پیشین در خصوص پرهیز از سفر اکنون از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شهروندان از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار به سفر، پیش از حرکت حتماً وضعیت راهها را از طریق سامانه ۱۴۱ راهداری بررسی کنند.