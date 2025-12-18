مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به آغاز بارش‌های شدید از امشب در سطح استان، از شهروندان خواست برای حفظ ایمنی خود از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

 غلامرضا نژادخالقی ظهر پنجشنبه ۲۷ آذرماه با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها در استان کرمان گفت: بیشترین میزان بارندگی‌های اخیر با ۱۱۷ میلی‌متر در شهرستان فاریاب به ثبت رسیده و پس از آن شهرستان‌های جیرفت و جبالبارز قرار دارند.

وی افزود: کمترین میزان بارش نیز در شهرستان‌های فهرج و ریگان به ترتیب ۸ و ۱۰ میلی‌متر گزارش شده است.

نژاد خالقی گفت: در موج جدید بارش‌ها از امشب؛ در مناطق شمالی استان عمدتاً به صورت برف و در مناطق جنوبی به شکل باران خواهد بود.

وی افزود: توصیه‌های پیشین در خصوص پرهیز از سفر اکنون از اهمیت بیشتری برخوردار است.

شهروندان از هرگونه سفر غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار به سفر، پیش از حرکت حتماً وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ راهداری بررسی کنند.

