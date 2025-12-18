باشگاه خبرنگاران جوان -عبدالحسین همتی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در حاشیهی آیین رونمایی از شهابسنگ آکندریتی ۶۰ کیلویی ایران در زرند، با اشاره به اهمیت راهبردی این حوزه به خبرنگاران گفت:ظرفیت شهابسنگ آنقدر ارزشمند است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن عبور کرد.
وی با اشاره به روند شکلگیری دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران افزود:از ابتدای شکلگیری ایده تأسیس دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران، وظیفه خود دانستیم در کنار فعالان این حوزه باشیم و امروز نیز احساس میکنم مسئولیت ما در این مسیر، سنگینتر از گذشته است.
نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع شهابسنگ نیازمند انسجام و مدیریت متمرکز است، تصریح کرد:در مجلس شورای اسلامی برنامههایی را برای انسجامبخشی به فعالیتهای شهابسنگی کشور و متمرکز کردن این فعالیتها در دبیرخانه ملی شهابسنگ ایران در زرند دنبال میکنیم.
دکتر همتی با اشاره به آثار اقتصادی و گردشگری این رویداد بیان کرد:این ظرفیت توانسته تحولی جدی در صنعت گردشگری استان و شهرستان زرند ایجاد کند؛ بهطوریکه طبق گزارشهای دریافتی، تمامی ظرفیتهای اقامتی زرند و روستاهای اطراف تکمیل شده و طی این مدت، مهمانانی از ۲۵ استان کشور در منطقه حضور یافتهاند که این موضوع بهتنهایی نشاندهنده بزرگی و اثرگذاری این حوزه است.
وی افزود:حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و چین، اتاق ایران–تایلند و همچنین اتاق بازرگانی ایران در نمایشگاه شهابسنگ، مؤید آن است که این حوزه میتواند نقشی مؤثر در اقتصاد شهرستان زرند و در سطحی وسیعتر، برای جامعه کاوشگران ایران ایفا کرده و زمینهساز شکلگیری یک حرکت بزرگ اقتصادی و علمی شود.
دومین رویداد ملی شهابسنگ ایران در زرند از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ آذرماه در حال برگزاری است و ارزش قطعه شهابسنگ آکندریتی، بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد گردیده است.