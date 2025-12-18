روابط عمومی شرکت شیر و لبنیات بیستون اعلام کرد: این شرکت با سرمایه گذاری ها و حمایت های مهندس هادی درویشوند سهامدار عمده این شرکت ، توانست با راهاندازی خط تولید پیشرفته پنیر بدون تولید پساب آب پنیر و آلودگی زیست محیطی برای نخستین بار در استان ، گام مهمی در توسعه پایدار صنعت لبنیات استان بردارد.
به نقل از روابط عمومی شرکت لبنیات بیستون کرمانشاه، خط تولید جدید پنیر این شرکت که طی سال جاری با هدف تنوعبخشی به محصولات لبنی و ارتقاء استانداردهای تولید به بهره برداری رسید ، شامل ۸ نوع پنیر با کیفیت بالا در قالب بستهبندیهای تکنفره، خانوار و حجیم می باشد که تحت دو برند «بیستون» و «تعریف» روانه بازار می گردد. ظرفیت تولید روزانه این مجموعه تا سقف ۱۵ تن در نظر گرفته شد و با آغاز بهرهبرداری، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای بیش از ۵۰ نفر فراهم گردیده است.
روابط عمومی شرکت لبنیات بیستون در پایان ضمن تشکر مجدد از حمایتهای سهامدار عمده این شرکت ، مهندس هادی درویش وند افزود : استفاده از فناوریهای نوین در این خط تولید موجب حذف کامل پساب آبپنیر و جلوگیری از هرگونه آلودگی زیستمحیطی شد؛ موضوعی که این پروژه را به الگویی برای تولید پاک در صنعت لبنیات کشور تبدیل کرد. همچنین با ایجاد این خط تولید ضمن پاسخگویی به نیاز بازار داخلی، گام مؤثری در جهت توسعه پایدار، اشتغالزایی و حفظ محیط زیست برداشت.