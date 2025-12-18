دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری یک متهم در جریان اجرای حکم جلب مرجع قضایی خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری یک متهم در جریان اجرای حکم جلب مرجع قضایی خبر داد و گفت: این متهم پس از تیراندازی به مأموران انتظامی و فرار‌های پی‌درپی، در نهایت با اقدام مقتدرانه پلیس دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در راستای اجرای حکم جلب مرجع قضائی، مأموران کلانتری ۲۱ در محل حضور یافته و پس از ابلاغ حکم، متهم اصلی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرده و از محل متواری شد که شریک وی در همان لحظات اولیه دستگیر گردید.

مهدی بخشی افزود: پس از فرار متهم، با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای وی شناسایی شد و متهم به محض مشاهده مأموران بار دیگر اقدام به تیراندازی و فرار کرد و علی‌رغم تیراندازی مأموران و هدف قرار دادن لاستیک‌ها، با رانندگی بسیار مخاطره‌آمیز تا محدوده سه‌راه هفده شهریور متواری شد که با اقدام متقابل، حرفه‌ای و مقتدرانه پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر گردید.

دادستان کرمان با اشاره به کشفیات صورت‌گرفته از متهم تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح کمری، ۲۵ عدد فشنگ، یک قبضه سلاح شکاری، یک قبضه چاقو و یک اسپری فلفل کشف و ضبط شد و پرونده این متهم برای رسیدگی قضایی در دست اقدام قرار دارد.

برچسب ها: حادثه ، درگیری
خبرهای مرتبط
بارش پس از عطش؛ وقتی کرمان دوباره نفس کشید
آیین وداع با شهدای حادثه تروریستی فهرج امروز برگزار می‌شود
تشریح جزئیات حادثه تروریستی ایست بازرسی فهرج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
 وضعیت بحرانی در مسیرهای شهرستان کرمان نداریم/ رفع مشکل قطعی برق بخش راین
مسدود شدن کامل محور‌های روستایی در منطقه گوغر بافت / ادامه وزش کولاک شدید در گردنه کفنوئیه
خطر سیلاب در جنوب کرمان؛ هشدار به مردم و آماده‌باش مدیریت بحران + فیلم
انسداد راه‌های ارتباطی برخی روستاها در شهرستان قلعه گنج
آماده باش بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس کرمان در موج دوم بارش‌ها
خروجی شهر زهکلوت به سمت اسلام‌آباد فعلا مسدود است
بارش بی سابقه برف و باران در جنوب کرمان /ماشین آلات، جوابگوی برف روبی نیستند
انسداد محور اصلی نظام‌شهر به بم برای جلوگیری از خسارت 
بارش‌های بی‌سابقه ۸۰ ساله در استان؛ ۴۰ درصد بیشتر از متوسط سالانه/تاکنون تلفات جانی در استان گزارش نشده است
هلیل‌رود با هر موج خود امید و حیات را به دشت جیرفت بازمی‌گرداند+فیلم
آخرین اخبار
هلیل‌رود با هر موج خود امید و حیات را به دشت جیرفت بازمی‌گرداند+فیلم
بارش بی سابقه برف و باران در جنوب کرمان /ماشین آلات، جوابگوی برف روبی نیستند
بارش‌های بی‌سابقه ۸۰ ساله در استان؛ ۴۰ درصد بیشتر از متوسط سالانه/تاکنون تلفات جانی در استان گزارش نشده است
انسداد محور اصلی نظام‌شهر به بم برای جلوگیری از خسارت 
خطر سیلاب در جنوب کرمان؛ هشدار به مردم و آماده‌باش مدیریت بحران + فیلم
انسداد راه‌های ارتباطی برخی روستاها در شهرستان قلعه گنج
خروجی شهر زهکلوت به سمت اسلام‌آباد فعلا مسدود است
مسدود شدن کامل محور‌های روستایی در منطقه گوغر بافت / ادامه وزش کولاک شدید در گردنه کفنوئیه
 وضعیت بحرانی در مسیرهای شهرستان کرمان نداریم/ رفع مشکل قطعی برق بخش راین
آماده باش بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس کرمان در موج دوم بارش‌ها
پایان فرار پس از تیراندازی به مأموران در اجرای حکم جلب مرجع قضایی
ظرفیت شهاب‌سنگ آن‌قدر ارزشمند است که نمی‌توان به‌سادگی از آن عبور کرد
آغاز بارش‌های شدید برف و باران از امشب در سطح استان کرمان/ ثبت ۱۱۷ میلیمتر بارش باران در فاریاب