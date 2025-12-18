باشگاه خبرنگاران جوان _ علی اکبر پور جمشیدیان عصر پنجشنبه در آیین پایانی پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه و فضای مجازی اربعین در مشهد گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در اربعین، عدم مداخله در امور اجرایی عراق و واگذاری کامل مدیریت مراسم به دولت و مردم این کشور است و ایران تنها در صورت درخواست، پشتیبانی صادقانه و خالصانه ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: با وجود نگرانی‌های ناشی از تحولات منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، امسال امن‌ترین اربعین در ایران و عراق برگزار شد و حتی یک حادثه امنیتی نیز به ثبت نرسید؛ موضوعی که حاصل تعامل نزدیک نهادهای امنیتی و نظامی کشورهای ایران و عراق است.

رییس ستاد مرکزی اربعین اضافه کرد: همه اقدامات خدماتی، امنیتی و اجرایی اربعین باید دارای پیوست فرهنگی باشند و این نگاه، راهبرد اصلی ستاد مرکزی اربعین در جمهوری اسلامی ایران است.

پور جمشیدیان اظهار کرد: نقش دولت‌ها و نهادهای رسمی، فقط پشتیبانی از حرکت‌های مردمی است و هیچ‌گونه مداخله‌ای در این جریان عظیم وجود ندارد، هرچند بدون حمایت‌های زیرساختی، امنیتی و لجستیکی دولت‌ها، برگزاری امن و منظم این مراسم ممکن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اربعین تنها متعلق به شیعیان یا مردم ایران و عراق نیست، افزود: اربعین حرکتی جهانی است که پیروان مذاهب مختلف اسلامی، ادیان الهی و ملت‌هایی از آسیا، آفریقا و قفقاز در آن حضور دارند و این ظرفیت بزرگ می‌تواند زمینه‌ساز انسجام منطقه‌ای و حتی امنیت پایدار در غرب آسیا باشد.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: در مسیر اربعین، همه سلایق سیاسی، فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و حتی در مناطق اهل‌سنت و میان اقلیت‌های دینی همچون ارامنه و آشوریان، جلوه‌های کم‌نظیری از خدمت‌رسانی و محبت به زائران امام حسین(ع) مشاهده می‌شود.

پور جمشیدیان گفت: شعار اربعین باید بر پایه پژوهش‌های عمیق و با مشارکت کشورهای محور مقاومت، به‌ویژه ایران و عراق، تدوین شود تا پیام جهانی این حرکت عظیم به‌درستی منتقل شود.

وی با تأکید بر راهبرد «سفر آسان، ارزان، ایمن و عزتمندانه» برای زائران اربعین، افزود: اولویت نخست ستاد مرکزی اربعین، نگاه فرهنگی به این حرکت عظیم است و تمام جلسات این ستاد با روضه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آغاز می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها از جنس خدمت عاشقانه و مردمی به زائران حسینی باشد.

آیین پایانی پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه و فضای مجازی اربعین در هتل ولایت مشهد برگزار شد.

ایرنا