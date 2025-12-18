وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: همکاری نزدیک‌تر میان مسکو و تهران امکان اقدام موثرتر در برابر تحریم‌های غیر قانونی غرب را مهیا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر به روسیه در صفحه شخصی خود نوشت: «بر مبنای معاهده مشارکت راهبردی میان ایران و روسیه، وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور بر سر یک نقشه راه سه‌ساله به توافق رسیدند تا همکاری‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه را سامان‌دهی کرده و به سطحی بالاتر ارتقا دهند.

همکاری نزدیک‌تر میان مسکو و تهران امکان اقدام مؤثرتر در برابر تحریم‌های غیرقانونی غرب، تقویت ثبات منطقه‌ای، پیشبرد پروژه‌های زیربنایی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را فراهم خواهد کرد. همسایگان ما اولویت ما هستند.»

 

