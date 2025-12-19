مدیر اجرایی سندیکای چای از ۹۵.۵ درصد مطالبات چایکاران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای گفت:بنابر آمار امسال ۹۷ هزار و ۵۵۵ تن برگ سبز چای با ارزش ۲ هزار و ۸۲ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد.

وی از پرداخت ۹۵.۵ درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: مجموع قدرالسهم دولت از بهای برگ سبز چای خریداری شده ۵۲۰ میلیارد تومان است که ۴۴۱ میلیارد تومان آن پرداخت و ۷۹ میلیارد تومان باقی مانده است، همچنین قدرالسهم کارخانه ها ۱۵۶۳ میلیارد تومان بود که ۱۴۹۳ میلیاردتومان آن پرداخت و ۶۹ میلیارد تومان باقی مانده است.

حسنی ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز چای خریداری شده ۲۱ هزار و‌ ۹۵۰ تن چای خشک استحصال شده است.

مدیراجرایی سندیکای چای دریاره آخرین وضعیت صادرات چای بیان کرد:بنابر آمار در ۸ ماهه امسال ۱۱.۳ هزارتن به ارزش ۱۳.۸ میلیون دلار به ۳۲ کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۶ درصد رشد داشته است.

وی گفت: بنابر آمار در ۸ ماهه امسال ۴۲ هزارتن چای با ارزش ۲۴۳.۶ میلیون دلار از ۸ کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.