مقامات فرانسوی، آمریکایی و عربستانی در پاریس با رئیس ارتش لبنان درباره خلع سلاح حزب‌الله گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  منابع آگاه می‌گویند مقامات فرانسوی، عربستانی و آمریکایی امروز (پنجشنبه) در پاریس با رئیس ارتش لبنان دیدار کرده‌اند تا پیرامون طرح خلع سلاح حزب‌الله لبنان گفت‌و‌گو کرده و نقشه راهی برای آن ترسیم کنند.

پاسکال کانفاورو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، پس از این جلسه ادعا کرد که در این مذاکرات توافق شده که تلاش‌های ارتش لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله به طور جدی و با شواهد مستند شود. 

در همین حال، چهار دیپلمات و مقام اروپایی و لبنانی که نام آنها فاش نشده، گفتند که با افزایش نگرانی‌ها از احتمال فروپاشی آتش‌بس، نشست پاریس با هدف ایجاد شرایط قوی‌تر برای شناسایی، حمایت و تأیید روند خلع سلاح و منصرف کردن (رژیم) اسرائیل از تشدید تنش‌ها برگزار شد. 

دیپلمات‌ها و مقامات گفتند که با توجه به انتخابات پارلمانی لبنان در سال ۲۰۲۶، این نگرانی وجود دارد که فلج سیاسی و سیاست‌های حزبی، بی‌ثباتی را تشدید کرده و تلاش جوزف عون، رئیس جمهور لبنان برای خلع سلاح را کاهش دهد. یکی از مقامات ارشد که خواست نامش فاش نشود، گفت: «وضعیت بسیار ناپایدار و پر از تناقض است و روشن کردن بشکه باروت کار زیادی نخواهد برد.» گفته شده عون نمی‌خواهد روند خلع سلاح را بیش از حد علنی کند، زیرا نگران است که این امر باعث خصومت و ایجاد تنش با مردم، به ویژه جامعه شیعه در جنوب کشور شود.

 در ادامه، دیپلمات‌ها و مقامات گفتند با توجه به اینکه ارتش لبنان فاقد ظرفیت خلع سلاح حزب‌الله است، ایده این است که نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان مستقر شود یا اینکه از کارشناسان نظامی فرانسوی، آمریکایی و سایر کشور‌ها بهره گرفته شود.

در همین حال که غرب به دنبال خلع سلاح حزب‌الله است، حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد. همزمان با برگزاری این مذاکرات در پاریس، چندین حمله هوایی علیه شهر‌هایی در جنوب لبنان و مناطقی از دره بقاع انجام شد.

منبع: رویترز

