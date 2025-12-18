باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی جمالی با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر گندم استان اظهار داشت: در حوزه گندم، که مهم‌ترین کالای اساسی کشور به شمار می‌رود، هیچ مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر ذخایر گندم استان فارس برای حداقل شش ماه آینده به‌طور کامل تأمین شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی فارس با یادآوری زمان آغاز فصل برداشت گندم افزود: فصل برداشت گندم در استان معمولاً از اوایل فروردین‌ماه آغاز می‌شود و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نه‌تنها در تأمین گندم داخلی مشکلی نداریم، بلکه از نظر وفور و فراوانی این کالای اساسی در شرایط بسیار مناسبی قرار داریم.

واردات گندم کیفی برای ارتقای کیفیت آرد

جمالی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت آرد تولیدی در استان گفت: در کنار تولید داخلی، واردات گندم‌های کیفی نیز در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۳۶ هزار تن گندم کیفی وارداتی وارد استان فارس شده و میان کارخانجات آرد استان توزیع شده است. این روند همچنان ادامه دارد.

او افزود: بر اساس برنامه ابلاغی شرکت بازرگانی دولتی ایران، سهمیه‌ای حدود ۱۵۰ هزار تن گندم وارداتی برای استان فارس در نظر گرفته شده که آمادگی کامل برای تحویل و توزیع آن وجود دارد. ورود کامل این میزان گندم، حدود سه ماه به ذخایر کالای اساسی استان اضافه خواهد کرد.

مدیریت کامل زنجیره گندم در اختیار دولت است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی فارس با تشریح نقش دولت در حوزه گندم تصریح کرد: در بخش گندم، تمام زنجیره از تولید، خرید، ذخیره‌سازی، توزیع، تبدیل به آرد و نهایتاً نان، به‌صورت کامل و صددرصدی در اختیار دولت است و تأمین و تنظیم بازار این کالا به‌طور مستقیم توسط دولت انجام می‌شود.

او در ادامه با اشاره به سایر کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر گفت: در این حوزه‌ها، دولت نقش تنظیم‌گر دارد و ذخایر استراتژیک برای مواقع خاص از جمله افزایش تقاضای مناسبتی مانند ایام محرم یا شرایط بحرانی طبیعی و غیرطبیعی پیش‌بینی شده است.

بحث بروز قحطی در ایران مبنای واقعی ندارد

جمالی در پاسخ به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره احتمال کمبود یا قحطی برنج اظهار داشت: در حوزه برنج، با قاطعیت اعلام می‌کنم که کشور در حال حاضر در بالاترین سطح ذخایر طی بیست سال اخیر قرار دارد و طرح مباحثی نظیر قحطی، هیچ‌گونه انطباقی با واقعیت‌های آماری، میدانی و ذخایر موجود ندارد.

او با تأکید بر لزوم استناد به داده‌های واقعی افزود: وقتی درباره امنیت غذایی کشور صحبت می‌کنیم، باید مبتنی بر عدد، آمار و ظرفیت‌های واقعی تصمیم‌گیری و اظهار نظر شود. جمهوری اسلامی ایران از نظر ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، زیرساخت‌های نگهداری و توان تأمین، در وضعیت باثباتی قرار دارد و هیچ نشانه‌ای دال بر بروز قحطی وجود ندارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی فارس ادامه داد: ایران با برخورداری از همسایگان متعدد و دسترسی مناسب به بازارهای مهمی همچون پاکستان و هند، که از قطب‌های اصلی تولید برنج در جهان هستند، این امکان را دارد که در صورت افزایش تقاضا یا ضرورت، با برنامه‌ریزی دقیق و به‌موقع، نیاز بازار داخلی را به‌طور کامل تأمین کند.

او خاطرنشان کرد: بنابراین آنچه گاه در فضای رسانه‌ای یا شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، بیشتر ناشی از تحلیل‌های غیرکارشناسی و فضاسازی است و نباید موجب نگرانی افکار عمومی شود.

دلایل گرانی؛ سیاست‌گذاری ارزی و دوره گذار

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی فارس در خصوص دلایل افزایش قیمت برخی اقلام توضیح داد: وظیفه اداره‌کل غله، تأمین کالا است و سیاست‌گذاری قیمت و میزان عرضه ذخایر استراتژیک بر عهده ستاد تنظیم بازار کشور است. یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت، تغییر سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی، از جمله برنج، بوده است.

او با اشاره به آثار کوتاه‌مدت این سیاست گفت: این تصمیم ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد کند، اما با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت دوره گذار، می‌توان این تکانه‌ها را کنترل کرد.

قاچاق معکوس؛ پیامد سیاست‌های یارانه‌ای غیرهدفمند

جمالی با اشاره به یکی از چالش‌های مهم در حوزه سیاست‌های حمایتی اظهار داشت: وجود تفاوت معنادار قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور با کشورهای همسایه، در صورت تداوم سیاست‌های یارانه‌ای غیرهدفمند، می‌تواند منجر به پدیده قاچاق معکوس شود؛ موضوعی که خود عاملی برای ایجاد کمبود کالاهای اساسی در بازار داخلی خواهد بود.

او افزود: زمانی که یارانه‌ها به‌درستی هدف‌گذاری نشوند و قیمت داخلی کالا به‌طور غیرواقعی پایین نگه داشته شود، انگیزه خروج کالا از کشور افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی فارس تأکید کرد: اصلاح تدریجی سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای، ضمن حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند از بروز قاچاق معکوس جلوگیری کرده و به تعادل پایدار بازار کمک کند.

لزوم حمایت از دهک‌های پایین

جمالی تصریح کرد: دولت باید در دوره گذار، با سیاست‌هایی نظیر حذف پلکانی ارز ترجیحی و بازتوزیع منابع حاصل از آن میان دهک‌های پایین، از بروز فشار معیشتی جلوگیری کند.

او در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده بازار گفت: با رقابتی شدن بازار و شکسته شدن انحصار، در یک بازه زمانی مشخص، شاهد تعدیل قیمت‌ها خواهیم بود و این روند در نهایت به نفع مردم و اقتصاد کشور تمام خواهد شد.