پس از بارش‌های گسترده در نقاط مختلف استان فارس، کلانشهر شیراز نیز چهره‌ای زمستانی به خود گرفت و برف در برخی مناطق این شهر از جمله شهر صدرا؛ شهرک گلستان و گویم بارید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پس از بارش‌های گسترده در نقاط مختلف استان فارس، کلانشهر شیراز نیز چهره‌ای زمستانی به خود گرفت و برف در برخی مناطق این شهر از جمله شهر صدرا؛ شهرک گلستان و گویم بارید. این بارش که پس از ماه‌ها خشکسالی و کم‌بارشی رخ داد، علاوه بر ایجاد مناظر چشم‌نواز، موجی از شادی و امید را در میان شهروندان و کشاورزان به همراه داشت.

برف شیراز نه تنها جلوه‌ای تازه به خیابان‌ها و محله‌های شهر بخشید، بلکه به‌عنوان نعمتی الهی فرصتی برای تقویت منابع آبی و بهبود وضعیت کشاورزی استان محسوب می‌شود.

شهروندان شیرازی نیز با استقبال از این بارش زمستانی، آن را نشانه‌ای از بازگشت روزهای پربرکت دانستند.

برچسب ها: شیراز ، برف ، چهره زمستانی ، سپیدپوش
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
الهی الحمدلله رب العالمین،ان شاالله قدربدونیم
