آلمان و اسرائیل در توافقنامه‌ای برای سیستم دفاع موشکی «آرو ۳» امضا کردند که بزرگترین توافق نظامی در تاریخ تاسیس رژیم اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آلمان و رژیم تروریستی اسرائیل روز پنجشنبه پس از تصویب قرارداد سامانه دفاع موشکی «ارو ۳» توسط پارلمان آلمان (بوندستاگ) در روز چهارشنبه، توافق‌نامه‌ای گسترده‌تر برای این قرارداد امضا کردند.

طبق این قرارداد جدید، تقریبا ۳.۱ میلیارد دلار به قراردادی که تقریبا دو سال پیش امضا شده بود، اضافه می‌شود و ارزش کل برنامه «ارو ۳» برای آلمان را به بیش از ۶.۷ میلیارد دلار می‌رساند و آن را به بزرگترین قرارداد صادرات نظامی در تاریخ تاسیس رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل می‌کند.

مراسم امضا در آلمان به ریاست موشه پاتل، رئیس سازمان دفاع موشکی وزارت جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، و آنت لنیگه-اِمدن، رئیس دفتر فدرال تدارکات دفاعی آلمان، با حضور مقامات وزارت جنگ و صنایع هوافضای این رژیم تروریستی برگزار شد.

این توافق پس از تحویل اولین باتری «ارو ۳» به آلمان در اوایل این ماه حاصل می‌شود.

ارو ۳

ارو ۳ سیستمی است که برای رهگیری موشک‌های بالستیک در خارج از جو زمین و دور طراحی شده است. این سامانه دارای قابلیت رهگیری دوربرد در ارتفاعات بالای جو است.

در یک آزمایش در سال ۲۰۱۹، این سیستم توانایی خود را در رهگیری موشک‌های بالستیک با کلاهک‌های شکافت هسته‌ای در فضای بیرونی - قبل از جدا شدن کلاهک - نشان داد. در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۷، اولین باتری به سیستم دفاع هوایی نیروی هوایی رژیم تروریستی اسرائیل تحویل داده شد.

منبع: المیادین

