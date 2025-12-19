فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران پلیس آگاهی  شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلی  مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مرجع  قضائی در بازرسی از تریلی، ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

بیشتر بخوانید

سرهنگ فولادی بیان کرد: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات اظهار کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: سوخت قاچاق ، مراجع قضائی
خبرهای مرتبط
کشف هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نهبندان
نظارت مؤثر کلید مهار قاچاق سوخت
کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در خوسف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ادامه بارش‌ها در خراسان جنوبی و آبگیری سازه‌های آبخیزداری + فیلم و تصاویر
کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در قاینات