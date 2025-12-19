فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلی مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، ۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ فولادی بیان کرد: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات اظهار کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.