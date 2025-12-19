باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: مهلت ثبت‌نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵، در ساعت ۲۴ امروز؛ ۲۸ آذرماه پایان خواهد یافت و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

وی به داوطلبانی که تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اند توصیه کرد در ساعت‌های باقی‌مانده، با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراحل نام‌نویسی خود را به انجام برسانند.

کریمیان یادآور شد: متقاضیان لازم است قبل از شروع نام‌نویسی، دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد را به دقت مطالعه کرده و فرآیند ثبت‌نام را تا مرحله دریافت شماره پرونده ۷ رقمی و کد رهگیری ۱۶ رقمی، دنبال کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش توضیح داد: داوطلبانی که تاکنون برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام و کد رهگیری دریافت کرده‌اند، نیز در صورت لزوم، تا پایان امروز فرصت دارند با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش، نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.

مهلت ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ از روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور