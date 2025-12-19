باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه«س»، ضمن ابلاغ سلام ویژه رئیس‌جمهور، اظهار کرد: باید قدردان حمایت‌های رهبر معظم انقلاب باشیم؛ ایشان پشتوانه‌ای محکم برای دولت چهاردهم بوده و هستند.

نوری قزلجه با اشاره به شرایط دشوار آغاز فعالیت دولت، افزود: دولت در روز تحلیف با اقدام تروریستی مواجه شد و پس از آن نیز حوادث متعدد و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه علیه کشور رخ داد که طبیعتاً دولت را تحت تأثیر قرار می‌داد.

وی تصریح کرد: با دعای خیر مردم و حمایت رهبر معظم انقلاب، دولت با شعار وفاق، همدلی و همراهی، تمام توان خود را به کار گرفته و فضای تعاملی خوبی میان قوا برقرار شده است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد بحران غذایی گفت: دشمن تصور می‌کرد با کمبود مواد غذایی و غارت فروشگاه‌ها مشکلاتی در ایران ایجاد شود، اما با هوشمندی ملت و تدابیر دولت، کوچک‌ترین خللی در تأمین امنیت غذایی کشور رخ نداد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات نهاده‌های دامی و تولید داخلی افزود: با تدابیر انجام‌شده، نهاده‌ها به‌موقع تأمین شد و برخی منافذ فساد و هدررفت نیز برطرف گردید.

وی با بیان افزایش تولید داخلی برخی محصولات، به ویژه میوه‌های گرمسیری، گفت: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات موز هزینه می‌شد، اما امسال حدود ۴۵ درصد نیاز داخل تولید شد و هدف ما تأمین صد درصد نیاز تا پایان دولت است.

نوری قزلجه همچنین در خصوص تأمین بازار در ایام ماه مبارک رمضان، نوروز و تعطیلات سال جدید گفت: ستاد ویژه‌ای در وزارتخانه تشکیل شده و پیش‌بینی‌ها حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته انجام شده تا بدون هیچ نگرانی و کمبودی، بازار مواد غذایی کشور تأمین شود.

وی در پایان تأکید کرد: اصناف ابتدا باید خودکنترلی داشته باشند و در صورت سوءاستفاده یا بی‌انصافی، حاکمیت با قاطعیت برخورد خواهد کرد.