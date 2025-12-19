رئیس اورژانس کرمان از آماده باش بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمان در موج دوم بارش‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_  خادمی پور  در تشریح اقدامات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان گفت:  با توجه به پیش بینی بارش سنگین برف و باران در اغلب نقاط استان، بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی فوریت‌های پزشکی در ۱۸۶ پایگاه شهری و جاده‌ای و در قالب مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت در وضعیت هشدار قرمز و آماده باش کامل قرار دارند.

وی افزود: ۲۹ پایگاه اورژانس در نقاط برف گیر، کوهستانی و صعب العبور استان مستقر هستند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دبیر شورای سیاست گذاری سلامت در حوادث و سوانح استان کرمان ضمن اشاره به جلسه اضطراری شورای سیاست گذاری سلامت در حوادث و سوانح استان، از تدوین و ابلاغ طرح عملیاتی و اقدامات اولویت دار به بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مسیر ارتقای سطح آمادگی مراکز مذکور و همچنین پیشگیری و کاهش آسیب‌های مترتب بر بارش برف و باران و یخبندان احتمالی در مراکز درمانی و بهداشتی خبر داد.

 وی به اشاره به توصیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره از سوی اداره کل مدیریت بحران استان، بر خودداری از انجام سفر‌های غیرضروری، پرهیز از حضور و اقامت در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها و همکاری با کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان و افراد نیازمند به خدمات اورژانسی تاکید کرد.

منبع:  اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

