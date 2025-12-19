 وضعیت بحرانی در مسیرهای شهرستان کرمان نداریم/ رفع مشکل قطعی برق بخش راین

باشگاه خبرنگاران جوان _ مجید باقری در تشریح آخرین وضعیت شهرستان کرمان در پی بارشهای اخیر گفت: قطعی برق شهر راین مقطعی بود که برطرف و اکنون برق اکثر مناطق وصل شده است.
وی افزود: با توجه به شدت بارش برف از دیشب تردد خودروها در مسیر مرصاد به جیرفت از سمت راین مسدود و به مسیر دهکبری هدایت شدند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار کرمان بیان داشت: شهر کرمان در مناطق ۴ و ۵ معمولا دچار آبگرفتگی هستند که هم اکنون خودروهای پمپاژ و تانکرهای شهرداری مستقر هستند.
وی تصریح کرد: آبگرفتگی منطقه اللهآباد با افزایش ماشینآلات شهرداری برطرف شده است.
باقری تصریح کرد: در روستاهای کوهپایه بارندگی شدید داشتیم که مسدودی جاده نیز به صورت مقطعی بود و هم اکنون این موضوع نیز برطرف شده است.
منبع: استانداری کرمان