 وضعیت بحرانی در مسیرهای شهرستان کرمان نداریم/ رفع مشکل قطعی برق بخش راین

باقری گفت: طبق آخرین گزارش‌ها از روز سه‌شنبه تاکنون ۳۰ میلیمتر بارندگی در ایستگاه کرمان ثبت شده است و وضعیت بحرانی در مسیرهای شهرستان کرمان نداریم.

 باشگاه خبرنگاران جوان _  مجید باقری در تشریح آخرین وضعیت شهرستان کرمان در پی بارش‌های اخیر گفت: قطعی برق شهر راین مقطعی بود که برطرف و اکنون برق اکثر مناطق وصل شده است. 

وی افزود: با توجه به شدت بارش برف از دیشب تردد خودروها در مسیر مرصاد به جیرفت از سمت راین مسدود و به مسیر دهکبری هدایت شدند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار کرمان بیان داشت: شهر کرمان در مناطق ۴ و ۵ معمولا دچار آبگرفتگی هستند که هم اکنون خودروهای پمپاژ و تانکرهای شهرداری مستقر هستند.

وی تصریح کرد: آبگرفتگی منطقه الله‌آباد با افزایش ماشین‌آلات شهرداری برطرف شده است.

باقری تصریح کرد: در روستاهای کوهپایه بارندگی شدید داشتیم که مسدودی جاده نیز به صورت مقطعی بود و هم اکنون این موضوع نیز برطرف شده است.

منبع:  استانداری کرمان

