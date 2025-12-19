باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده- رییس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: با دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها، این دستور در 20 فرمانداری آذربایجان‌غربی اعلام وصول شد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی گفت: براساس دستور وزیر کشور، ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه 21 دی ماه آغاز و تا پایان روز شنبه 27 دی ماه به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت.

رسول مقابلی همچنین خاطرنشان کرد: مطابق با این دستور، هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها باید از روز جمعه 28 آذر در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

رپیس ستاد انتخابات و سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی افزود: تمام تمهیدات و اقدامات لازم برای شروع فرایند انتخابات در استان در ستاد انتخابات انجام شده و پیش بینی شده در شهرستان‌های 20 گانه آذربایجان‌غربی نیز بدون هیچ مشکلی روند انتخابات پیش رود.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌ها روز جمعه 11 اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.