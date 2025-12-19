به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران با کاهش چاقی ۱۲ درصد ریسک بروز سکته های قلبی و مرگ ناشی از آن کم خواهد کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سعید کلباسی رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران در مراسم رونمایی از داروی نوترکیب درمان دیابت و چاقی گفت: این دارو سال‌ها وارد دنیای دارویی در جهان شده بود. مطالعات مختلفی در خصوص کاهش عوارض قلبی شده و جلوی سکته‌های مغزی و قلبی را می‌گیرد.

سعید کلباسی تاکید کرد: چاقی معضل جدی جامعه است و چاقی سبب بروز سرطان‌های مختلف در بین افراد خواهد شد و با کاهش چاقی ۱۲ درصد ریسک بروز سکته‌های قلبی و مرگ ناشی از آن کم خواهد کرد.

وی تاکید کرد: این دارو باید هفته یکبار تزریق شود و داروی مشابه خارجی آن قیمت بالایی دارد و امیدوارم هرچه رودتر تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

در ادامه مراسم، علیرضا استقامتی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بخشی از مشکلات بیماران دیابتی تصمیمات نا مطلوب است.

به گفته وی در چند سال اخیر دارو‌هایی برای کنترل موثر قند خون و درمان دیابت تولید و برای کاهش وزن افراد چاق موثر است.

علیرضا استقامتی تاکید کرد: اکنون یک میلیارد نفر در دنیا مبتلا به چاقی و ۵۹۰ میلبون نفر دیابت دارند. دارو‌های جدید برای پیشگیری از بیماری قلبی و عروقی و کبد چرب و مشکلات کلیوی موثر هستند.

وی بیان کرد: این دارو بیشتر در بین بیمارانی که دچار کبد چرب و دیابت استفاده می‌شود. عوارض احتمالی این دارو مشکلات گوارشی و اسهال است و این دارو در کنار تغذیه، رژیم غذایی و ورزش موثر است.

به گفته وی خط قرمز مردم مباحث علمی و حفظ سلامت مردم است. این دارو می‌تواند بر روی متابولیسم قند و عارضه آلزایمر اثر گذار است.

علیرضا استقامتی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هورمون‌ها بر روی قلب و کلیه و سایر اعضای بدن اثر مستقیم دارد.

وی تاکید کرد: این دارو درمان موثر برای بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی است. این دارو در حرکات بیماران و بهبود حرکتی این افراد موثر است.

در ادامه مراسم، مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی گفت: جهت آینده پزشکی این است که دارو‌هایی تولید تا موارد مختلف در بیماران را اصلاح کند.

به گفته وی آینده درمان بیماری‌ها در دنیا مربوط به ژن درمانی و سلول درمانی است.

در ادامه مراسم، امیر قبادی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان تولیدی گفت: داروی بیماران خاص با تمرکز بر دارو‌های انسولین‌های کوتاه و بلند مدت اثر فعالیت می‌کند.

به گفته وی این دارو برای بیماران دیابتی سودمند بود و به افراد مبتلا به چاقی کمک شایانی می‌کند.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این داروی دیابت اثربخش بوده و عوارض کمی خواهد داشت. اکنون نمونه خارجی این محصول در ایران نیست و نمونه مشابه خارجی در حدود ۳۰ میلیون تومان برای مصرف یک ماه که نمونه داخلی و تولیدی شرکت در حدود ۶ میلیون تومان است.

امیر قبادی تصریح کرد: شرکت توانایی تولید ۱۸ میلیون قلم در سال را دارد و توانسته نیاز بازار را بر طرف کند. این دارو هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است، اما برنامه ریزی در این خصوص انجام شده است.