به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران با کاهش چاقی ۱۲ درصد ریسک بروز سکته های قلبی و مرگ ناشی از آن کم خواهد کرد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سعید کلباسی رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت ایران در مراسم رونمایی از داروی نوترکیب درمان دیابت و چاقی گفت: این دارو سال‌ها وارد دنیای دارویی در جهان شده بود. مطالعات مختلفی در خصوص کاهش عوارض قلبی شده و جلوی سکته‌های مغزی و قلبی را می‌گیرد.

سعید کلباسی تاکید کرد: چاقی معضل جدی جامعه است و چاقی سبب بروز سرطان‌های مختلف در بین افراد خواهد شد و با کاهش چاقی ۱۲ درصد ریسک بروز سکته‌های قلبی و مرگ ناشی از آن کم خواهد کرد.  

وی تاکید کرد: این دارو باید هفته یکبار تزریق شود و داروی مشابه خارجی آن قیمت بالایی دارد و امیدوارم هرچه رودتر تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

در ادامه مراسم، علیرضا استقامتی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بخشی از مشکلات بیماران دیابتی تصمیمات نا مطلوب است.

به گفته وی در چند سال اخیر دارو‌هایی برای کنترل موثر قند خون و درمان دیابت تولید و برای کاهش وزن افراد چاق موثر است.

علیرضا استقامتی تاکید کرد: اکنون یک میلیارد نفر در دنیا مبتلا به چاقی و ۵۹۰ میلبون نفر دیابت دارند. دارو‌های جدید برای پیشگیری از بیماری قلبی و عروقی و کبد چرب و مشکلات کلیوی موثر هستند.

وی بیان کرد: این دارو بیشتر در بین بیمارانی که دچار کبد چرب و دیابت استفاده می‌شود. عوارض احتمالی این دارو مشکلات گوارشی و اسهال است و این دارو در کنار تغذیه، رژیم غذایی و ورزش موثر است.  

به گفته وی خط قرمز مردم مباحث علمی و حفظ سلامت مردم است. این دارو می‌تواند بر روی متابولیسم قند و عارضه آلزایمر اثر گذار است.  

علیرضا استقامتی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هورمون‌ها بر روی قلب و کلیه و سایر اعضای بدن اثر مستقیم دارد.  

وی تاکید کرد: این دارو درمان موثر برای بیماران مبتلا به مشکلات کلیوی است. این دارو در حرکات بیماران و بهبود حرکتی این افراد موثر است.

در ادامه مراسم، مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی گفت: جهت آینده پزشکی این است که دارو‌هایی تولید تا موارد مختلف در بیماران را اصلاح کند.

به گفته وی آینده درمان بیماری‌ها در دنیا مربوط به ژن درمانی و سلول درمانی است.

در ادامه مراسم، امیر قبادی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان تولیدی گفت: داروی بیماران خاص با تمرکز بر دارو‌های انسولین‌های کوتاه و بلند مدت اثر فعالیت می‌کند.

به گفته وی این دارو برای بیماران دیابتی سودمند بود و به افراد مبتلا به چاقی کمک شایانی می‌کند.

وی تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این داروی دیابت اثربخش بوده و عوارض کمی خواهد داشت. اکنون نمونه خارجی این محصول در ایران نیست و نمونه مشابه خارجی در حدود ۳۰ میلیون تومان برای مصرف یک ماه که نمونه داخلی و تولیدی شرکت در حدود ۶ میلیون تومان است.

امیر قبادی تصریح کرد: شرکت توانایی تولید ۱۸ میلیون قلم در سال را دارد و توانسته نیاز بازار را بر طرف کند. این دارو هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است، اما برنامه ریزی در این خصوص انجام شده است.

برچسب ها: دیابت ، داروی دیابت
خبرهای مرتبط
تشخیص دیرهنگام؛ چالش اصلی درمان سرطان پستان در ایران
یافته‌های غیرمنتظره در مورد تأثیر چربی اشباع بر سلامت قلب
نحوه ارزیابی سلامت کلیه برای افراد دیابتی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
انتشار اسامی فرآورده‌های آرایش چشم غیرمجاز
نباید اجازه دهیم اعتماد مردم به جامعه پزشکی خدشه‌دار شود
اختتامیه مرحله اول پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشگاه‌های علوم پزشکی
تولید یک داروی نوترکیب درمان دیابت و چاقی برای اولین بار
کشف بی‌سابقه کاوشگر پارکر: خورشید چگونه مواد خود را بازیافت می‌کند؟
مهلت ثبت‌نام کارشناسی ارشد امشب پایان می‌یابد/ آمار داوطلبان به ۴۸۵ هزار نفر رسید