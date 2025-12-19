باشگاه خبرنگاران جوان_ مژگان تاجالدینی صبح جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت شهرستان بافت در پی بارشهای اخیر گفت: محورهای اصلی مواصلاتی این شهرستان همچنان باز است.
وی افزود: در مناطق گوشک و طرنگ روانآبها و سیلابها به راه افتاده است.
فرماندار بافت برق بخشهای گوشک و طرنگ از منطقه دهسرد ارزوئیه تأمین میشود که با قطع برق دهسرد، برق این مناطق نیز قطع شده و هم اکنون ارتباط تلفنی و موبایلی بهطور کامل مختل است.
وی بیان داشت: به دلیل حجم بالای بارندگی و بارش سنگین برف، راههای روستایی منطقه گوغر فعلا قابل تردد نیستند.
تاج الدینی از مردم خواست : از تردد در محورهای برفگیر شهرستان خودداری کنند.
منبع : استانداری کرمان