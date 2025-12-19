فرماندار بافت آخرین وضعیت شهرستان بافت در پی بارش‌های اخیر را تسریح کرد و از مسدود شدن کامل محور‌های روستایی در منطقه گوغر بافت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ مژگان تاج‌الدینی صبح جمعه ۲۸ آذرماه  در تشریح آخرین وضعیت شهرستان بافت در پی بارش‌های اخیر گفت: محور‌های اصلی مواصلاتی این شهرستان همچنان باز است. 

وی افزود: در مناطق گوشک و طرنگ روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها به راه افتاده است. 

فرماندار بافت برق بخش‌های گوشک و طرنگ از منطقه دهسرد ارزوئیه تأمین می‌شود که با قطع برق دهسرد، برق این مناطق نیز قطع شده و هم اکنون ارتباط تلفنی و موبایلی به‌طور کامل مختل است.

وی بیان داشت: به دلیل حجم بالای بارندگی و بارش سنگین برف، راه‌های روستایی منطقه گوغر فعلا قابل تردد نیستند. 

تاج الدینی از مردم خواست : از تردد در محور‌های برف‌گیر شهرستان خودداری کنند. 

منبع : استانداری کرمان 

