فرماندار جازموریان از انسداد موقت مسیر خروجی شهر زهکلوت به سمت اسلام‌آباد و مرکز استان به دلیل طغیان رودخانه‌های فصلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ احمد شهدوست در تشریح آخرین وضعیت شهرستان جازموریان در پی بارندگی‌های اخیر  گفت: بارندگی در شهرستان جازموریان از ساعت ۲۳ دیشب (پنج‌شنبه) آغاز شده و از ساعت ۲ بامداد شدت گرفته است. 

وی افزود: خوشبختانه تاکنون مشکل حادی در شهرستان نداریم و تنها آبنمای خروجی شهر زهکلوت با توجه به احداث پل در مسیر رودخانه مسدود بوده و ارتباط با اسلام‌آباد و مرکز استان تا اطلاع ثانوی قطع است. 
 

فرماندار جازموریان بیان کرد: برای بازگشایی این مسیر باید تا فروکش کردن طغیان رودخانه‌‌های فصلی صبر کنیم و تردد در این مسیر فعلا امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: سایر مسیرهای شهرستان باز هستند و مشکلی در ارتباط وجود ندارد. 

منبع: استانداری کرمان 

