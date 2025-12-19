باشگاه خبرنگاران جوان_ احمد شهدوست در تشریح آخرین وضعیت شهرستان جازموریان در پی بارندگی‌های اخیر گفت: بارندگی در شهرستان جازموریان از ساعت ۲۳ دیشب (پنج‌شنبه) آغاز شده و از ساعت ۲ بامداد شدت گرفته است.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون مشکل حادی در شهرستان نداریم و تنها آبنمای خروجی شهر زهکلوت با توجه به احداث پل در مسیر رودخانه مسدود بوده و ارتباط با اسلام‌آباد و مرکز استان تا اطلاع ثانوی قطع است.



فرماندار جازموریان بیان کرد: برای بازگشایی این مسیر باید تا فروکش کردن طغیان رودخانه‌‌های فصلی صبر کنیم و تردد در این مسیر فعلا امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: سایر مسیرهای شهرستان باز هستند و مشکلی در ارتباط وجود ندارد.

منبع: استانداری کرمان