باشگاه خبرنگاران جوان_ احمد شهدوست در تشریح آخرین وضعیت شهرستان جازموریان در پی بارندگیهای اخیر گفت: بارندگی در شهرستان جازموریان از ساعت ۲۳ دیشب (پنجشنبه) آغاز شده و از ساعت ۲ بامداد شدت گرفته است.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون مشکل حادی در شهرستان نداریم و تنها آبنمای خروجی شهر زهکلوت با توجه به احداث پل در مسیر رودخانه مسدود بوده و ارتباط با اسلامآباد و مرکز استان تا اطلاع ثانوی قطع است.
فرماندار جازموریان بیان کرد: برای بازگشایی این مسیر باید تا فروکش کردن طغیان رودخانههای فصلی صبر کنیم و تردد در این مسیر فعلا امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: سایر مسیرهای شهرستان باز هستند و مشکلی در ارتباط وجود ندارد.
منبع: استانداری کرمان