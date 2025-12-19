باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیریل دیمیتریف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی، روز جمعه پس از آنکه رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند به جای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه، از طریق استقراض پول برای تأمین مالی اوکراین اقدام کنند، گفت که «قانون و خرد پیروز شدند.»

دیمیتریف در شبکه ایکس نوشت: «ضربه بزرگ به جنگ‌طلبان اتحادیه اروپا به رهبری اورزولا [فون در لاین]شکست‌خورده — صدا‌های منطق در اتحادیه اروپا استفاده غیرقانونی از ذخایر روسیه برای تأمین مالی اوکراین را مسدود کرد.»

رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه برای ارائه یک وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین به منظور پر کردن کسری بودجه قریب‌الوقوع آن به توافق رسیدند، اما در مورد استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین این منابع به توافق نرسیدند.

این توافق نیمه‌شب در مذاکرات اجلاس بروکسل، به کی‌یف یک طناب نجات به شدت مورد نیاز را ارائه می‌دهد، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای یک معامله سریع به منظور پایان دادن به جنگ تقریباً چهارساله روسیه فشار می‌آورد.

آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا که ریاست اجلاس را بر عهده داشت، گفت: «تصمیم امروز ابزار لازم را برای دفاع از خود و حمایت از مردم اوکراین فراهم خواهد کرد.»

پس از تلاش برای یافتن یک راه‌حل، رهبران اتحادیه اروپا بر سر تهیه یک وام برای دو سال آینده با پشتوانه بودجه مشترک این بلوک به توافق رسیدند.

گزینه اول روی میز استفاده از حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه مسدودشده در اتحادیه اروپا برای ایجاد یک وام برای کیی‌ف بود. اما این طرح پس از آن کنار گذاشته شد که بلژیک جایی که بخش عمده دارایی‌ها در آن نگهداری می‌شود خواستار تضمین‌هایی در مورد تقسیم مسئولیت شد که برای دیگر کشور‌ها بیش از حد سنگین بود.

بارت دِ وور، نخست‌وزیر بلژیک، در توجیه خبرنگاران در پایان اجلاس گفت که معتقد است «عقلانیت پیروز شده است. تمام این ماجرا آنقدر پرریسک، آنقدر خطرناک بود و سوالات زیادی را برانگیخت همانند یک کشتی در حال غرق شدن، مانند تایتانیک بود. اکنون تاس‌ها ریخته شده و همه آسوده‌خاطر هستند.»

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، که برای طرح استفاده از دارایی‌ها روسیه سخت فشار آورده بود، پس از شکست هنوز اعتقاد دارد تصمیم نهایی درباره وام «پیام روشنی» به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌فرستد.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت اوکراین تنها در صورتی نیاز به بازپرداخت وام خواهد داشت که مسکو خسارات واردشده را جبران کند.

استفاده از بدهی مشترک نیازمند تصمیم‌گیری اجماعی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و به کشور‌های مخالف مانند مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک معافیتی از تعهد داده شد تا از بن‌بست جلوگیری شود.

اتحادیه اروپا تخمین می‌زند اوکراین برای ادامه حیات در دو سال آینده به ۱۳۵ میلیارد یورو (۱۵۹ میلیارد دلار) اضافی نیاز دارد و کمبود نقدینگی از آوریل آغاز می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در آغاز اجلاس روز پنجشنبه به رهبران اتحادیه اروپا گفته بود که استفاده از دارایی‌های روسیه راه درستی است. او گفت: «دارایی‌های روسیه باید برای دفاع در برابر تجاوز روسیه و بازسازی آنچه توسط حملات روسیه نابود شده استفاده شود. این اخلاقی است. منصفانه است. قانونی است.»

در حالی که کی‌یف ممکن است از این که اتحادیه اروپا جهش برای استفاده از دارایی‌های روسیه را انجام نداد ناامید شود، اما تأمین مالی از راهی دیگر همچنان یک تسکین خواهد بود.

زلنسکی به رهبران گفته بود که کی‌یف نیاز به تصمیمی تا پایان سال دارد و قرار دادن کشورش در موقعیت محکم‌تر می‌تواند اهرم بیشتری در مذاکرات برای پایان جنگ به آن بدهد.

منبع: رویترز