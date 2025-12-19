فرماندار قلعه‌گنج از انسداد راه ارتباطی بیش از ۲۰ روستا در سطح این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_  مجید احمدی فرماندار شهرستان قلعه‌گنج با اشاره به بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب در این شهرستان اظهار داشت: در پی این بارش‌ها، راه ارتباطی بیش از ۲۰ روستا در سطح شهرستان مسدود شده است.

وی افزود: همچنین محور ارتباطی قلعه‌گنج به بخش چاه‌دادخدا و مسیر مواصلاتی استان کرمان به سیستان و بلوچستان از سمت قلعه‌گنج به دلیل طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد در این مسیر‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد.

فرماندار قلعه‌گنج با اشاره به آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی گفت: بارندگی‌های اخیر موجب آب‌گرفتگی معابر، بروز مشکلات ترافیکی و وارد آمدن خسارات به زیرساخت‌ها شده است.

احمدی همچنین از وارد شدن خسارات به بخش کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: مزارع، باغات و تأسیسات کشاورزی در برخی مناطق شهرستان دچار خسارت شده‌اند و برآورد میزان خسارات توسط دستگاه‌های مربوطه در حال انجام است.

وی در پایان از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در محور‌های مسدود خودداری کرده و هشدار‌های ستاد مدیریت بحران شهرستان را جدی بگیرند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: راهداری ، انسداد
