باشگاه خبرنگاران جوان_ مجید احمدی فرماندار شهرستان قلعهگنج با اشاره به بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب در این شهرستان اظهار داشت: در پی این بارشها، راه ارتباطی بیش از ۲۰ روستا در سطح شهرستان مسدود شده است.
وی افزود: همچنین محور ارتباطی قلعهگنج به بخش چاهدادخدا و مسیر مواصلاتی استان کرمان به سیستان و بلوچستان از سمت قلعهگنج به دلیل طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد در این مسیرها امکانپذیر نمیباشد.
فرماندار قلعهگنج با اشاره به آبگرفتگی معابر شهری و روستایی گفت: بارندگیهای اخیر موجب آبگرفتگی معابر، بروز مشکلات ترافیکی و وارد آمدن خسارات به زیرساختها شده است.
احمدی همچنین از وارد شدن خسارات به بخش کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: مزارع، باغات و تأسیسات کشاورزی در برخی مناطق شهرستان دچار خسارت شدهاند و برآورد میزان خسارات توسط دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
وی در پایان از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در محورهای مسدود خودداری کرده و هشدارهای ستاد مدیریت بحران شهرستان را جدی بگیرند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما