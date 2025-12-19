شب یلدای امسال در شهرستان اقلید با بارش برف زمستانی فرا می‌رسد و حال‌وهوای شهر را سفیدپوش کرد.

عکاس: مسعودی

برچسب ها: یلدا ، برف ، اقلید
