باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی جمعیت هلال احمر فارس در اطلاعیه‌ای از درگذشت یکی از امدادگران خود در شهرستان جهرم حین امدادرسانی به گرفتاران در یک رودخانه فصلی در بارش‌های اخیر، خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با نهایت تأثر و تأسف، روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس، درگذشت فداکار خدمت نجاتگر فقید زنده‌یاد محمد قربان را به اطلاع مردم شریف استان فارس می‌رساند.

این نجاتگر جان‌برکف، بامداد جمعه ۲۸ آذرماه در شهرستان جهرم و در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در آب در پی بارش های اخیر، با ایثار و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، جان خود را در راه نجات همنوعان فدا کرد.

بی‌شک یاد و نام این خادم صادق انسانیت و امداد، همواره در دل‌ها زنده خواهد ماند و فداکاری او الگویی ماندگار برای تمامی امدادگران و نجاتگران خواهد بود.

روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس، این ضایعه جانسوز را به خانواده معزز آن نجاتگر والامقام، همکاران ایشان در جمعیت هلال احمر، و مردم شریف استان فارس تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید.

حسینعلی امیری، استاندار فارس نیز در این رابطه پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

درگذشت شهادت‌گونه و تأثربرانگیز زنده‌یاد «محمد قربان» نجاتگر فداکار جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم، که در حین عملیات امدادرسانی به شهروندان گرفتار در یک رودخانه فصلی، جان خود را مخلصانه فدا کرد، موجب اندوه عمیق اینجانب و عموم مردم شریف استان فارس گردید. این نیروی فداکار جمعیت هلال احمر با ایثار جان خویش، جلوهای والا از انسانیت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشت و نام خود را در زمره قهرمانان این مرز و بوم جاودانه ساخت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این جوان برومند، جامعه بزرگ جمعیت هلال‌احمر و مردم نجیب شهرستان جهرم و استان فارس، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.

همچنین از همت بلند و تلاش‌های جهادی تمامی نیروهای امدادی در جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، نیروهای مردمی و داوطلبان غیوری که در روزهای اخیر با حضور ایثارگرانه در صحنه‌ بارش‌های سنگین استان، برای صیانت از جان و مال مردم از هیچ تلاشی دریغ نکردند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایم. بی‌شک این مجاهدت‌های ایثارگرانه در پیشگاه الهی مأجور و در حافظه تاریخی مردم فارس ماندگار خواهد بود.

منبع: هلال احمر فارس