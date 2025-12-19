زنده‌یاد محمد قربان، امدادگر هلال‌احمر جهرم، هنگام کمک به گرفتارشدگان در رودخانه فصلی جان باخت؛ استاندار فارس این ضایعه را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی جمعیت هلال احمر فارس در اطلاعیه‌ای از درگذشت یکی از امدادگران خود در شهرستان جهرم حین امدادرسانی به گرفتاران در یک رودخانه فصلی در بارش‌های اخیر، خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

با نهایت تأثر و تأسف، روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس، درگذشت فداکار خدمت نجاتگر فقید زنده‌یاد محمد قربان را به اطلاع مردم شریف استان فارس می‌رساند.

این نجاتگر جان‌برکف، بامداد جمعه ۲۸ آذرماه در شهرستان جهرم و در حین انجام مأموریت امدادرسانی به افراد گرفتار در آب در پی بارش های اخیر، با ایثار و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، جان خود را در راه نجات همنوعان فدا کرد.

بی‌شک یاد و نام این خادم صادق انسانیت و امداد، همواره در دل‌ها زنده خواهد ماند و فداکاری او الگویی ماندگار برای تمامی امدادگران و نجاتگران خواهد بود.

روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان فارس، این ضایعه جانسوز را به خانواده معزز آن نجاتگر والامقام، همکاران ایشان در جمعیت هلال احمر، و مردم شریف استان فارس تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نماید.

حسینعلی امیری، استاندار فارس نیز در این رابطه پیام تسلیتی صادر کرد.

در این پیام آمده است:

درگذشت شهادت‌گونه و تأثربرانگیز زنده‌یاد «محمد قربان» نجاتگر فداکار جمعیت هلال‌احمر شهرستان جهرم، که در حین عملیات امدادرسانی به شهروندان گرفتار در یک رودخانه فصلی، جان خود را مخلصانه فدا کرد، موجب اندوه عمیق اینجانب و عموم مردم شریف استان فارس گردید. این نیروی فداکار جمعیت هلال احمر با ایثار جان خویش، جلوهای والا از انسانیت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشت و نام خود را در زمره قهرمانان این مرز و بوم جاودانه ساخت. 

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این جوان برومند، جامعه بزرگ جمعیت هلال‌احمر و مردم نجیب شهرستان جهرم و استان فارس، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم. 

همچنین از همت بلند و تلاش‌های جهادی تمامی نیروهای امدادی در جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، نیروهای مردمی و داوطلبان غیوری که در روزهای اخیر با حضور ایثارگرانه در صحنه‌ بارش‌های سنگین استان، برای صیانت از جان و مال مردم از هیچ تلاشی دریغ نکردند، صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری می‌نمایم. بی‌شک این مجاهدت‌های ایثارگرانه در پیشگاه الهی مأجور و در حافظه تاریخی مردم فارس ماندگار خواهد بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
باید درقانون عنوان شهید داده بشود بی چون چرا
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
خدا رحمت کند بخانواده اش صبر عنایت بکند نیروهای عملیاتی حلال احمر باید جزو گروهای شغلهای سخت گنجانده بشوند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
واقعا متاسفم براتون ایشون شهید شده. شیطنت نکنید
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
از انسان های باشرف تندیس بسازید
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
عکسی که گذاشتید دل آدم رو به درد می یاره. روحش شاد.
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
انالله و انا الیه راجعون. ورحمت خدا بر بنده های خالص و بی ادعا. و صبر به خانواده و بازماندگان ایشان. و زندگی جاریست « مهربان باشیم. »
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
روحش شاد و نامش جاودان
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
درود بر شرفت،روحت شاد
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
اگر مردم هشدارهای هواشناسی و مسئولان را جدی بگیرند و از جاهای خطرناک دوری کنند از این اتفاقات کمتر می افتد
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
هلال احمر یکی از نهادهاییس که مورد بی مهری مسعولان قرار گرفته در هر شرایط جوی طبیعی انسانی درگیر است شهید میدهد اما فقط درموردش خوب سخن میگن هیچ لطفی به نیروهاش نمیشه هیچ لطفی
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
البته قضاوت کار خداست ولی بهتر بود مینوشتید شهادت نه درگذشت
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
شهادت عبارت بهتری بود کاش مضایقه نمی کردید
۱
۱۲
پاسخ دادن
Russian Federation
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
جانش رو برای نجات دیگران به خطر انداخته، این شهیده، چرا میگید جان باخت؟
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
شهید سرافراز. بزرگ مرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
روحش شادوبهشت گوارایش باد
۰
۱۲
پاسخ دادن
