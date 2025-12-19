باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفتوگو با خبرنگار ما در تشریح شرایط جوی محورهای مواصلاتی استان گفت: بر اساس دادههای دریافتی از سامانههای هوشمند جادهای و گزارش همکاران راهداری مستقر در محورها، آخرین وضعیت جوی بارش برف در محورهای سپیدان، اقلید، آباده، تنگ ابوالحیات، دشت آزادگان، کامفیروز(مرودشت) گزارش شده است.
او گفت: همچنین شاهد بارش باران در محورهای منتهی به شهرستانهای رستم، نورآباد، کوهچنار، دشت ارژن، ارسنجان، خرامه و فراشبند هستیم.
بنایی از مه گرفتگی درمحورهای منتهی به تنگ ابوالحیات و گردنه کولی کش خبر داد.
مدیر مرکز مدیریت راههای فارس با اشاره به شرایط لغزنده سطح جادهها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفرهای غیرضروری در محورهای مرتفع و برفگیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیر چرخ بههمراه داشته باشند.
او بیان کرد: شرایط جوی محور آزادراه شاهچراغ محدوده سه راهی قلات به کامفیروز و از سهراهی قلات تا گردنه تنگ تور بارش باران داریم و گردنه تنگ تور تا کامفیروز بارش برف هست.
تداوم عملیات برفروبی در محورهای کوهستانی فارس
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس، از بسیج کامل تمامی نیروها و تجهیزات خبر داد و گفت: با استقرار بیش از ۸۰۰ راهدار در ۷۰ راهدارخانه، عملیات بازگشایی و امدادرسانی به مسافران در محورهای برفگیر استان پهناور فارس به صورت شبانهروزی ادامه دارد.
علیرضا امیری مدیرکل این اداره کل، در تشریح آخرین وضعیت راههای استان پس از آغاز بارشهای اخیر، از فعالسازی تمامی ظرفیتهای لجستیکی و انسانی خبر داد.
امیری با اشاره به پیشبینی انباشت قابل توجه برف، اظهار داشت: بلافاصله پس از آغاز بارشها، بیش از ۸۰۰ راهدار در قالب نیروهای عملیاتی در ۷۰ راهدارخانه استان مستقر شده و عملیات پاکسازی و بازگشایی محورها را آغاز کردند.
او تصریح کرد: ستادهای بحران راهداری در تمامی مناطق استان به حالت آمادهباش کامل درآمده و عملیات پاکسازی و بازگشایی جادهها با جدیت در حال اجرا است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای فارس با تأیید تداوم شرایط جوی در برخی محورها، خاطرنشان ساخت: علیرغم بارش شدید برف در مسیرهای مهمی نظیر سپیدان – اقلید، سپیدان – یاسوج و سایر جادههای کوهستانی، با تلاش شبانهروزی راهداران، این محورها باز بوده و تردد وسایل نقلیه در جریان است.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت خدماترسانی به مسافران در شرایط اضطراری تأکید کرد و افزود: در کنار عملیات فنی پاکسازی مسیرها، تیمهای امداد و خدماترسانی در محلهای حساس و نقاطی که خودروها به دلیل شرایط جوی متوقف شدهاند، مستقر شدهاند و اقدام به توزیع بستههای غذایی گرم، چای، نوشیدنی و پتو برای تأمین نیازهای اولیه در راه ماندگان نمودهاند.
او در پایان با تأکید بر تداوم حضور نیروها، گفت: عملیات پاکسازی و یخزدایی به صورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت و نیروهای راهداری استان فارس تا زمان بازگشایی کامل و ایمن تمامی مسیرها، از سطح جادهها جدا نخواهند شد.