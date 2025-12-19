باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ صبح امروز جمعه، ۲۸ آذر ۱۴۰۴، بارشهای شدید در جنوب استان کرمان باعث آبگرفتگی معابر شهری در شهرستان فاریاب شد. فیلمهای دریافتی از این منطقه نشان میدهند که خیابانها به رودخانههایی کوچک و خروشنده تبدیل شدهاند و رفت و آمد شهروندان با مشکلات جدی مواجه شده است.
در شهرستان منوجان نیز، رودخانههای سالار آباد نودژ و کندر خروشیده و از بستر خود خارج شدهاند. فیلمهای ارسالی از شدت بارشها و جریان خروشان آبها، نمایانگر خطرات احتمالی سیلاب و نیاز فوری به رعایت هشدارهای مدیریت بحران هستند.
هواشناسی استان کرمان هشدار داده است، بارشهای شدید و رگبار سیلآسا ادامه خواهد داشت و احتمال طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب در دیگر مناطق جنوبی استان وجود دارد.
ستادهای مدیریت بحران در شهرستانهای جنوبی از جمله جیرفت، عنبرآباد، منوجان، قلعهگنج و مناطق اطراف در حالت آمادهباش کامل هستند و اقدامات پیشگیرانهای مانند تقویت سیلبندها، پایش مستمر مناطق حادثهخیز و اطلاعرسانی فوری به مردم در جریان است.
کارشناسان به مردم توصیه میکنند، از تردد غیرضروری در مسیر رودخانهها و نقاط مستعد سیلاب خودداری کنند، ایمنی خانهها و باغات خود را بررسی نمایند و هشدارهای مدیریت بحران را جدی بگیرند.
این روزها، جنوب کرمان شاهد قدرت طبیعت در اوج خروش خود است؛ باران و سیلاب نه تنها زمین را سیراب میکنند، بلکه یادآوری میکنند که هوشیاری، آمادگی و رعایت هشدارها تنها راه کاهش خسارات و حفظ جان انسانهاست.