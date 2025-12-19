سخنگوی اورژانس فارس از وقوع سه حادثه رانندگی با یک فوتی و ۱۶ مجروح در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی وکیل‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در پی وقوع تصادف بین یک دستگاه پراید و پراید وانت، در محور مواصلاتی کازرون - سه راهی راهدار به سمت کمارج، تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ با ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

به گفته او، این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس فارس ضمن تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان درخواست می‌کند با توجه به شرایط جاده‌ای، احتیاط لازم را در تردد‌ها داشته باشند.

وکیل‌زاده در ادامه از تصادف یک دستگاه خودرو سواری سمند و ساینا در محور دشمن زیاری- ممسنی (تنگ بوان) خبر داد و گفت: در این حادثه ۶ نفر زخمی و به بیمارستان ولی عصر ممسنی منتقل شدند.

او همچنین در حدثه سوم اظهار کرد: در ساعت ۰۰:۵۱ بامداد امروز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴، گزارشی از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور فیروزآباد–شیراز، محدوده روستای موک، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وکیل‌زاده بیان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های جوکان، وحدت آباد و سه شهری محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه یک کودک ۲ ساله به دلیل شدت حادثه و آسیب‌های وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

سخنگوی اورژانس فارس تصریح کرد: همچنین ۵ مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند.

برچسب ها: تصادف ، اورژانس فارس
خبرهای مرتبط
مدیریت میدانی بارش‌های سنگین در شیراز با استقرار گسترده ناوگان عملیاتی
صاعقه چند منزل مسکونی در کهنویه لامرد را آسیب زد
نشست اضطراری برای تسریع در ترمیم خط انتقال آب سد سلمان فارسی/ هشدار‌ها را جدی بگیرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس ۹ شهر و شهرستان فارس ۲۹ آذر غیرحضوری است
آخرین اخبار
مدارس ۹ شهر و شهرستان فارس ۲۹ آذر غیرحضوری است
علم نافع همراه با دین و اخلاق، کلید آبادانی دنیا و آخرت است
جان باختن ۲ جوان در سیلاب لارستان
یک فوتی و ۱۶ مصدوم در حادثه رانندگی محورهای فارس
درگذشت نجاتگر هلال‌احمر جهرم حین امدادرسانی در بارش‌ها
مه گرفتگی در تنگ ابوالحیات و گردنه کولی کش/از سفر‌های غیرضرور خودداری شود
صاعقه چند منزل مسکونی در کهنویه لامرد را آسیب زد
پاگشای یلدا با شب برفی اقلید + تصاویر