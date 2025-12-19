سخنگوی اورژانس فارس از وقوع سه حادثه رانندگی با یک فوتی و ۱۶ مجروح در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هادی وکیل‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در پی وقوع تصادف بین یک دستگاه پراید و پراید وانت، در محور مواصلاتی کازرون - سه راهی راهدار به سمت کمارج، تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ با ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

به گفته او، این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل شدند.

سخنگوی اورژانس فارس ضمن تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان درخواست می‌کند با توجه به شرایط جاده‌ای، احتیاط لازم را در تردد‌ها داشته باشند.

وکیل‌زاده در ادامه از تصادف یک دستگاه خودرو سواری سمند و ساینا در محور دشمن زیاری- ممسنی (تنگ بوان) خبر داد و گفت: در این حادثه ۶ نفر زخمی و به بیمارستان ولی عصر ممسنی منتقل شدند.

او همچنین در حدثه سوم اظهار کرد: در ساعت ۰۰:۵۱ بامداد امروز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴، گزارشی از واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور فیروزآباد–شیراز، محدوده روستای موک، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وکیل‌زاده بیان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های جوکان، وحدت آباد و سه شهری محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه یک کودک ۲ ساله به دلیل شدت حادثه و آسیب‌های وارده در لحظه جان خود را از دست داده بود.

سخنگوی اورژانس فارس تصریح کرد: همچنین ۵ مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند.