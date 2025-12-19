امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که برای اتحادیه اروپا مفید است که در حین پیشرفت مذاکرات صلح اوکراین، خطوط ارتباطی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را بازگشایی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز جمعه گفت که برای اتحادیه اروپا «مفید» خواهد بود که خطوط ارتباطی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را همزمان با پیشرفت مذاکرات صلح اوکراین دوباره بازگشایی کند.

مکرون پس از آن صحبت کرد که رهبران اتحادیه اروپا در ساعات اولیه روز جمعه موافقت کردند ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۶ میلیارد دلار) برای دو سال آینده به اوکراین وام دهند که توسط بودجه این بلوک تضمین می‌شود. این تصمیم نشان‌دهنده یک چرخش قابل توجه از طرح مورد علاقه سابق بلوک برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه در خاک اتحادیه اروپا برای تضمین وام بود.

مکرون گفت: «ما، اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها، علاقه داریم چارچوب مناسبی برای درگیر کردن دوباره در این بحث به شیوه‌ای مناسب پیدا کنیم. در غیر این صورت، ما در میان خودمان با مذاکره‌کنندگانی بحث می‌کنیم که سپس به تنهایی با روس‌ها بحث خواهند کرد. این ایده‌آل نیست.»

منبع: خبرگزاری فرانسه