فرماندار نرماشیر از وقوع سیلاب در ورودی نظام‌شهر خبر داد و گفت: محور اصلی نظام‌شهر به بم تا اطلاع ثانوی و به منظور حفظ جان شهروندان بسته است. 

باشگاه خبرنگاران جوان_  رضا مشکی در تشریح آخرین وضعیت شهرستان نرماشیر در پی بارش‌های اخیر گفت: روستا‌های همت‌آباد، مهدی‌آباد، فقیر آباد و مومن‌آباد با آبگرفتگی منازل مسکونی مواجه هستند. 

وی افزود: در بخش مرکزی نرماشیر، آبگرفتگی روستا ده وسط و ابوذر ترک‌آباد گزارش شده است. 

فرماندار شهرستان نرماشیر تصریح کرد: در روستای مهدی‌آباد تخلیه انجام شده و با کمک هلال احمر تامین نیازمندی اهالی براس اسکان اضطراری در حال انجام است. 

وی افزود: محور فرعی روستای قلعه‌شهید مسدود است؛ اما از مسیر‌های دیگر امکان دسترسی به این منطقه وجود دارد. 

منبع:  استانداری کرمان

برچسب ها: بارش باران‌ ، مسدود شدن
