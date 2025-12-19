باشگاه خبرنگاران جوان_ رضا مشکی در تشریح آخرین وضعیت شهرستان نرماشیر در پی بارشهای اخیر گفت: روستاهای همتآباد، مهدیآباد، فقیر آباد و مومنآباد با آبگرفتگی منازل مسکونی مواجه هستند.
وی افزود: در بخش مرکزی نرماشیر، آبگرفتگی روستا ده وسط و ابوذر ترکآباد گزارش شده است.
فرماندار شهرستان نرماشیر تصریح کرد: در روستای مهدیآباد تخلیه انجام شده و با کمک هلال احمر تامین نیازمندی اهالی براس اسکان اضطراری در حال انجام است.
وی افزود: محور فرعی روستای قلعهشهید مسدود است؛ اما از مسیرهای دیگر امکان دسترسی به این منطقه وجود دارد.
منبع: استانداری کرمان