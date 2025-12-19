نژاد خالقی گفت: بارندگی‌های ۳ روز اخیر در برخی نقاط استان به بیش از ۱۷۰ میلی‌متر رسیده که این میزان، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از متوسط بارندگی سالانه استان بوده و در مقیاس بلندمدت، بی‌سابقه ارزیابی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان_ غلامرضا نژادخالقی ظهر جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت بارندگی‌ها گفت: بیشترین میزان بارش در مناطق جبالبارز و فاریاب با حدود ۱۷۶ تا ۱۸۰ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

وی افزود: این حجم از بارش، از سوی کارشناسان هواشناسی و راهداری به‌عنوان پدیده‌ای کم‌سابقه در حدود ۸۰ سال گذشته ارزیابی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان بیان داشت: تعدادی از پل‌ها در شهرستان‌های جنوبی از جمله بلوک، قلعه‌گنج، فاریاب و رودبار جنوب دچار آسیب شده‌اند.

وی بیان داشت: راه‌های اصلی استان به‌طور کامل مسدود نیستند و در اغلب محورها مسیرهای جایگزین برقرار است. 

نژادخالقی افزود:  برخی راه‌های ارتباطی روستاهای کوهستانی در شمال استان به علت بارش برف  قطع شده است. 

وی با اشاره به اینکه تیم‌های ارزیاب در حال بررسی میزان خسارات بیان داشت: تاکنون تلفات جانی در استان گزارش نشده است. 

 

منبع:  استانداری کرمان

برچسب ها: بارش باران ، قطع راه
