باشگاه خبرنگاران جوان_ غلامرضا نژادخالقی ظهر جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت بارندگیها گفت: بیشترین میزان بارش در مناطق جبالبارز و فاریاب با حدود ۱۷۶ تا ۱۸۰ میلیمتر به ثبت رسیده است.
وی افزود: این حجم از بارش، از سوی کارشناسان هواشناسی و راهداری بهعنوان پدیدهای کمسابقه در حدود ۸۰ سال گذشته ارزیابی شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان بیان داشت: تعدادی از پلها در شهرستانهای جنوبی از جمله بلوک، قلعهگنج، فاریاب و رودبار جنوب دچار آسیب شدهاند.
وی بیان داشت: راههای اصلی استان بهطور کامل مسدود نیستند و در اغلب محورها مسیرهای جایگزین برقرار است.
نژادخالقی افزود: برخی راههای ارتباطی روستاهای کوهستانی در شمال استان به علت بارش برف قطع شده است.
وی با اشاره به اینکه تیمهای ارزیاب در حال بررسی میزان خسارات بیان داشت: تاکنون تلفات جانی در استان گزارش نشده است.
منبع: استانداری کرمان