به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جنوب استان کرمان ماشین آلات راهداری جوابگوی برف روبی محور‌ها نیستند که دستگاه‌های دیگری جایگزین کرده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان، آذر عسکرپور- نعمت الله حسین زاده با بیان اینکه با موج دوم بارش‌ها رو‌به‌رو شدیم و از قبل آمادگی لازم و تمهیدات را اندیشیده بودیم، گفت:در حال حاضر تمام رودخانه‌ها، شهر‌ها و خیابان‌های جنوی کرمان پر از آب هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در محور بلوک یک دستگاه پل لوله‌ای آسیب دیده است، بیان داشت: به بعضی از ابنیه فنی، آب نما‌ها و پل‌ها آسیب جزیی وارد شده است.


حسین زاده افزود:در حال حاضر برخی محور‌ها برف و باران بیش از اندازه است که تردد در برخی محور‌ها مانند گردنه سربیژن، کهنوج، فاریاب، بلوک تردد به کندی صورت می‌گیرد و در برخی مسیر‌های جایگزین در نظر گرفته شده است.


به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جنوب استان کرمان بارش برف و باران حتی طی ۵۰ و ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده است و در گردنه سربیژن اکنون حدود ۱۷ و ۱۸ ساعت است که عوامل راهداری عملیلت برف روبی و نمک پاشی را انجام می‌دهند.

وی از رانندگان خواست:، از تردد بدون زنجیر چرخ در محور‌ها خودداری و از سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند.
حسین زاده افزود:بعد از اتمام بارش‌ها میزان خسارت به پل‌ها، ابنیه و راه‌ها مشخص می‌شود.

برچسب ها: راهداری ، برف روبی
خبرهای مرتبط
بارش پس از عطش؛ وقتی کرمان دوباره نفس کشید
آغاز بارش‌های شدید برف و باران از امشب در سطح استان کرمان/ ثبت ۱۱۷ میلیمتر بارش باران در فاریاب
محور فرعی مظفر آباد جنوب مسدود است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل قتل خانوادگی صبح امروز دستگیر شد
تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی رابر و برخی مدارس بافت و فاریاب
آموزش در مدارس کرمان، فردا به چه صورت است؟
آخرین اخبار
عامل قتل خانوادگی صبح امروز دستگیر شد
آموزش در مدارس کرمان، فردا به چه صورت است؟
تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی رابر و برخی مدارس بافت و فاریاب
اختصاص ۱۰۰ سانتی متری بارش برف به سربیژن
هلیل‌رود با هر موج خود امید و حیات را به دشت جیرفت بازمی‌گرداند+فیلم
هلیل‌رود با هر موج خود امید و حیات را به دشت جیرفت بازمی‌گرداند+فیلم
بارش بی سابقه برف و باران در جنوب کرمان /ماشین آلات، جوابگوی برف روبی نیستند
بارش‌های بی‌سابقه ۸۰ ساله در استان؛ ۴۰ درصد بیشتر از متوسط سالانه/تاکنون تلفات جانی در استان گزارش نشده است
انسداد محور اصلی نظام‌شهر به بم برای جلوگیری از خسارت 
خطر سیلاب در جنوب کرمان؛ هشدار به مردم و آماده‌باش مدیریت بحران + فیلم
انسداد راه‌های ارتباطی برخی روستاها در شهرستان قلعه گنج
خروجی شهر زهکلوت به سمت اسلام‌آباد فعلا مسدود است
مسدود شدن کامل محور‌های روستایی در منطقه گوغر بافت / ادامه وزش کولاک شدید در گردنه کفنوئیه
 وضعیت بحرانی در مسیرهای شهرستان کرمان نداریم/ رفع مشکل قطعی برق بخش راین
آماده باش بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی اورژانس کرمان در موج دوم بارش‌ها