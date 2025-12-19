باشگاه خبرنگاران جوان، آذر عسکرپور- نعمت الله حسین زاده با بیان اینکه با موج دوم بارش‌ها رو‌به‌رو شدیم و از قبل آمادگی لازم و تمهیدات را اندیشیده بودیم، گفت:در حال حاضر تمام رودخانه‌ها، شهر‌ها و خیابان‌های جنوی کرمان پر از آب هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در محور بلوک یک دستگاه پل لوله‌ای آسیب دیده است، بیان داشت: به بعضی از ابنیه فنی، آب نما‌ها و پل‌ها آسیب جزیی وارد شده است.



حسین زاده افزود:در حال حاضر برخی محور‌ها برف و باران بیش از اندازه است که تردد در برخی محور‌ها مانند گردنه سربیژن، کهنوج، فاریاب، بلوک تردد به کندی صورت می‌گیرد و در برخی مسیر‌های جایگزین در نظر گرفته شده است.



به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جنوب استان کرمان بارش برف و باران حتی طی ۵۰ و ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده است و در گردنه سربیژن اکنون حدود ۱۷ و ۱۸ ساعت است که عوامل راهداری عملیلت برف روبی و نمک پاشی را انجام می‌دهند.

وی از رانندگان خواست:، از تردد بدون زنجیر چرخ در محور‌ها خودداری و از سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند.

حسین زاده افزود:بعد از اتمام بارش‌ها میزان خسارت به پل‌ها، ابنیه و راه‌ها مشخص می‌شود.