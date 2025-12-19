مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم در سطح استان، جهت مقابله با حوادث احتمالی، تمامی پرسنل عملیاتی و امدادی این شرکت در حالت آماده باش قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد رئیسی با بیان اینکه لزوم همکاری و صبوری شهروندان در شرایط بحرانی بسیار مهم است، افزود: شهروندان گرامی در صورت بروز هر گونه خاموشی و خسارت ناشی به شبکه برق مراتب را از طریق سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات این شرکت اعلام نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طغیان رودخانه‌های فصلی و نبود راه دسترسی از جمله چالش‌های پرسنل عملیاتی این شرکت در شرایط بحرانی است، ادامه داد: همکاران این شرکت به محض دریافت اطلاعات ناشی از خسارت شبکه برق، در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع خاموشی اقدام خواهند کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به این شرایط جوی، شهروندان از مجاورت تیر‌های برق، کابل‌های فشار قوی، وسایل هادی برق و تجمع در محدوده و محل وقوع حوادث احتمالی دوری کنند.

