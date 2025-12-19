مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم در سطح استان، جهت مقابله با حوادث احتمالی، تمامی پرسنل عملیاتی و امدادی این شرکت در حالت آماده باش قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ محمد رئیسی با بیان اینکه لزوم همکاری و صبوری شهروندان در شرایط بحرانی بسیار مهم است، افزود: شهروندان گرامی در صورت بروز هر گونه خاموشی و خسارت ناشی به شبکه برق مراتب را از طریق سامانه ۱۲۱ مرکز اتفاقات این شرکت اعلام نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طغیان رودخانه‌های فصلی و نبود راه دسترسی از جمله چالش‌های پرسنل عملیاتی این شرکت در شرایط بحرانی است، ادامه داد: همکاران این شرکت به محض دریافت اطلاعات ناشی از خسارت شبکه برق، در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع خاموشی اقدام خواهند کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به این شرایط جوی، شهروندان از مجاورت تیر‌های برق، کابل‌های فشار قوی، وسایل هادی برق و تجمع در محدوده و محل وقوع حوادث احتمالی دوری کنند.

شرکت توزیع برق 

برچسب ها: توزیع برق ، بارش باران
خبرهای مرتبط
تلاش برای پایداری شبکه توزیع برق در زمان بارندگی
احداث بیش از 3 هزار کیلو وات نیروگاه خورشیدی برای 440 مشترک استان
مدیر امور دیسپاچینگ نیروی برق استان یزد؛
بهره برداری از فاز دوم بارگیری پست چرخاب در یزد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار مدیریت بحران دلگان درباره تشدید بارندگی و احتمال وقوع سیلاب
مدارس شهرستان دلگان فردا غیرحضوری شد
گزارش بارش‌ها از ۱۲۷ ایستگاه؛ دلگان با توابع خود پیشتاز بارندگی در استان
محور دلگان به ایرانشهر هم اکنون مسدود شد
امدادرسانی به ۵۶ نفر سیلزده در جنوب سیستان و بلوچستان
گزارش بارش‌ها از ۱۲۷ ایستگاه؛ دلگان با توابع خود پیشتاز بارندگی در استان
آخرین اخبار
گزارش بارش‌ها از ۱۲۷ ایستگاه؛ دلگان با توابع خود پیشتاز بارندگی در استان
گزارش بارش‌ها از ۱۲۷ ایستگاه؛ دلگان با توابع خود پیشتاز بارندگی در استان
مدارس شهرستان دلگان فردا غیرحضوری شد
هشدار مدیریت بحران دلگان درباره تشدید بارندگی و احتمال وقوع سیلاب
محور دلگان به ایرانشهر هم اکنون مسدود شد
امدادرسانی به ۵۶ نفر سیلزده در جنوب سیستان و بلوچستان
آخرین وضعیت بارش های سیلابی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان + فیلم و تصاویر
آمادگی تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان در پی شرایط جوی حاکم در استان
تمامی محور‌های مواصلاتی دلگان مسدود شدند